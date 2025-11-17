自由電子報
NBA》勇士「嘴綠」被球迷嘲諷！雙方場邊言語交換成比賽插曲

2025/11/17 12:13

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天以124：106的比數擊敗鵜鶘，但在比賽中發生球星「嘴綠」D.格林（Draymond Green）與場邊球迷言語交談一事，出現小插曲。

事件發生在比賽第2節，時間剩下2分2秒時，瓊斯（Herb Jones）試圖切入上籃但D.格林防守製造犯規，讓瓊斯獲得兩罰機會，但就在所有人準備就緒後，突然發現D.格林與球迷在一旁言語交談，裁判隨後站在兩位之間並拉開D.格林。

根據《美聯社》報導，該名球迷巧合地也叫做格林（Sam Green），並身穿帶有鵜鶘標誌的黑色衣服，針對當時的情況，S.格林坦言他因為D.格林只拿了幾次的籃板而不嘗試投籃，因此用曾在路易斯安那州立大學（LSU）以及東南聯盟（SEC）創下籃板紀錄的WNBA球星瑞斯（Angel Reese）來嘲諷他。

不過S.格林也表示，當時D.格林和他說，如果他持續以這樣子的方式嘲諷，他就要給那位球迷一拳，「我當時沒說任何的髒話，但他從離我12呎的地方向我走過來，臉貼臉對我說話，讓我有點不安。」雖然最後S.格林被接待人員警告，但仍留在座位最前排。

D.格林今天13投3中，包括三分球5投2中拿下8分，外帶10籃板6助攻2抄截1阻攻，但同時也發生5次失誤與4次犯規。

D.格林與球迷發生口角。（法新社）D.格林與球迷發生口角。（法新社）

