NBA》華盛頓、佛拉格皆砍21分 7人得分上雙的獨行俠擊敗拓荒者

佛拉格。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今日在主場迎戰拓荒者的獨行俠，靠著華盛頓（P.J. Washington）與狀元郎佛拉格（Cooper Flagg）皆砍21分的表現，在延長賽以138：133收下勝利中斷3連敗，也讓拓荒者吞下近5場的第4敗。

拓荒者靠著夏普（Shaedon Sharpe）、葛蘭特（Jerami Grant）與阿夫迪賈（Deni Avdija），在次節一度取得12分領先，不過獨行俠也在佛拉格、華盛頓以及湯普森（Klay Thompson）持續得分下，正規4節打完雙方仍平手，進入延長OT。

延長賽一開始雙方依舊你來我往，直到剩下1分39秒時，加佛德（Daniel Gafford）把握兩罰超前比數，隨後夏普弧頂三分打鐵未進讓佛拉格抓住籃板，直接傳給禁區的華盛頓灌籃得分，至此把握獨行俠的領先地位，拿下最終比賽的勝利。

獨行俠今天多達7人得分上雙，除了華盛頓與佛拉格外，加佛德也挹注20分，包括在延長賽的7分，替補上場的湯普森與羅素（D'Angelo Russell）分別有19分與12分的進帳。

拓荒者部分，夏普灌進36分寫本季個人新高，阿夫迪賈29分緊隨其後，而葛蘭特今天接替因右小腿痠痛缺陣的老將哈勒戴（Jrue Holiday），迎來本季首場先發就有26分的好表現。

華盛頓。（美聯社）

夏普。（路透）

