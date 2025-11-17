自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》華盛頓、佛拉格皆砍21分 7人得分上雙的獨行俠擊敗拓荒者

2025/11/17 13:20

佛拉格。（路透）佛拉格。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今日在主場迎戰拓荒者的獨行俠，靠著華盛頓（P.J. Washington）與狀元郎佛拉格（Cooper Flagg）皆砍21分的表現，在延長賽以138：133收下勝利中斷3連敗，也讓拓荒者吞下近5場的第4敗。

拓荒者靠著夏普（Shaedon Sharpe）、葛蘭特（Jerami Grant）與阿夫迪賈（Deni Avdija），在次節一度取得12分領先，不過獨行俠也在佛拉格、華盛頓以及湯普森（Klay Thompson）持續得分下，正規4節打完雙方仍平手，進入延長OT。

延長賽一開始雙方依舊你來我往，直到剩下1分39秒時，加佛德（Daniel Gafford）把握兩罰超前比數，隨後夏普弧頂三分打鐵未進讓佛拉格抓住籃板，直接傳給禁區的華盛頓灌籃得分，至此把握獨行俠的領先地位，拿下最終比賽的勝利。

獨行俠今天多達7人得分上雙，除了華盛頓與佛拉格外，加佛德也挹注20分，包括在延長賽的7分，替補上場的湯普森與羅素（D'Angelo Russell）分別有19分與12分的進帳。

拓荒者部分，夏普灌進36分寫本季個人新高，阿夫迪賈29分緊隨其後，而葛蘭特今天接替因右小腿痠痛缺陣的老將哈勒戴（Jrue Holiday），迎來本季首場先發就有26分的好表現。

華盛頓。（美聯社）華盛頓。（美聯社）

夏普。（路透）夏普。（路透）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中