自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

冬盟》平野惠一拿學長失誤警惕 兄弟第1指名蔡琞傑記在心裡

2025/11/17 12:43

中信兄弟今年選秀的第一指名蔡琞傑在跑、守都出狀況。（圖片擷取自CPBLTV）中信兄弟今年選秀的第一指名蔡琞傑在跑、守都出狀況。（圖片擷取自CPBLTV）

〔記者龔乃玠／嘉義報導〕中信兄弟今年選秀的第1指名蔡琞傑昨在亞洲冬季棒球聯盟付出巨大的學費，除了兩度跑壘出狀況，守備也有2次瑕疵和失誤，不過今年6月才剛從高中畢業的他，昨天也用二壘安打貢獻冬盟首安，展現18歲小將的潛能。

蔡琞傑帶著第1指名光環加入兄弟，今年在中信確認晉級台灣大賽後上一軍，10月4日初登場就敲生涯首安，隔天比賽又對統一獅隊敲安，生涯前2場都有安打演出，展現不錯的打擊實力，但他也感受到自己的體力和身體狀況還不夠純熟，受到一軍的刺激。

蔡琞傑認為，剛進兄弟後適應還不錯，今年上一軍跟資深選手還沒有太多接觸，很期待能在明年春訓多挖寶，「像是岳東華學長的守備，想知道他在的心態和腳步，以及在場上怎麼去判斷來球，想知道更多細節的東西。」

跟初期的岳東華的一樣，蔡琞傑也是內、外野兼修，進職棒前在U18台灣隊鎮守外野，中信球探報告顯示他的外野守備還不錯，反而是內野的一些動作還要調整，這次冬盟將以外野為主。而他前天才說，一軍賽事有燈光，天空比較暗是需要適應的地方，昨在晚場的澄清湖就付出學費，有顆平飛球想用飛撲接殺，卻因太勉強而將球漏到後方，奉送對手二壘安打；9局上移防左外野更漏接王翾祐的高飛球，直接奉送1分。

蔡琞傑才剛從高中畢業進職棒，彭政閔也說正在繳學費，希望他從中吸收經驗，趕快把心情調整過來，「比賽永遠都有下一場，錯誤的東西一定要趕快修正。」

守備的穩定度是蔡琞傑在冬盟的課題，他也回憶在一軍期間，總教練平野惠一用10月5日林志綱接球失誤後被敲滿貫砲的重傷害來叮嚀他，「一個失誤有可能造成球隊輸球，平野要我每次練習和守備都要100%，不能有任何疏漏。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中