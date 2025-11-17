冬盟》平野惠一拿學長失誤警惕 兄弟第1指名蔡琞傑記在心裡

中信兄弟今年選秀的第一指名蔡琞傑在跑、守都出狀況。（圖片擷取自CPBLTV）

〔記者龔乃玠／嘉義報導〕中信兄弟今年選秀的第1指名蔡琞傑昨在亞洲冬季棒球聯盟付出巨大的學費，除了兩度跑壘出狀況，守備也有2次瑕疵和失誤，不過今年6月才剛從高中畢業的他，昨天也用二壘安打貢獻冬盟首安，展現18歲小將的潛能。

蔡琞傑帶著第1指名光環加入兄弟，今年在中信確認晉級台灣大賽後上一軍，10月4日初登場就敲生涯首安，隔天比賽又對統一獅隊敲安，生涯前2場都有安打演出，展現不錯的打擊實力，但他也感受到自己的體力和身體狀況還不夠純熟，受到一軍的刺激。

蔡琞傑認為，剛進兄弟後適應還不錯，今年上一軍跟資深選手還沒有太多接觸，很期待能在明年春訓多挖寶，「像是岳東華學長的守備，想知道他在的心態和腳步，以及在場上怎麼去判斷來球，想知道更多細節的東西。」

跟初期的岳東華的一樣，蔡琞傑也是內、外野兼修，進職棒前在U18台灣隊鎮守外野，中信球探報告顯示他的外野守備還不錯，反而是內野的一些動作還要調整，這次冬盟將以外野為主。而他前天才說，一軍賽事有燈光，天空比較暗是需要適應的地方，昨在晚場的澄清湖就付出學費，有顆平飛球想用飛撲接殺，卻因太勉強而將球漏到後方，奉送對手二壘安打；9局上移防左外野更漏接王翾祐的高飛球，直接奉送1分。

蔡琞傑才剛從高中畢業進職棒，彭政閔也說正在繳學費，希望他從中吸收經驗，趕快把心情調整過來，「比賽永遠都有下一場，錯誤的東西一定要趕快修正。」

守備的穩定度是蔡琞傑在冬盟的課題，他也回憶在一軍期間，總教練平野惠一用10月5日林志綱接球失誤後被敲滿貫砲的重傷害來叮嚀他，「一個失誤有可能造成球隊輸球，平野要我每次練習和守備都要100%，不能有任何疏漏。」

