體育 棒球 學生棒球

棒球》「我其實前途一片黑暗」威廉波特冠軍教練駱政宇為基層教練發聲

2025/11/17 13:06

東園國小教練駱政宇。（記者盧養宣攝）東園國小教練駱政宇。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕立法院教育及文化委員會今舉辦建立完善運動教練查核制度公聽會，邀請第一線教練提出建言，率領東園國小勇奪威廉波特冠軍的總教練賴敏男以及教練駱政宇為基層教練發聲。

台灣尚未建立完善的教練與篩選制度，導致部分曾有不當行為或前科的教練仍能轉換場域繼續任教，面對此漏洞，制度設計必須更明確建立把關機制，立法院今舉辦「如何淘汰不適任教練，建立完善運動教練查核制度」公聽會，聽取各界建議，作為日後相關條文修法的參考。

賴敏男在東園國小已經任教32年，他認為，不適任的教練考核制度需要改變，例如學校教練因霸凌被通報後，學校召開教評會組成7人小組，這個考核小組可能迫於人情壓力輕輕放下，這位教練仍然續任，隨後再犯又再進入同一個循環，「如果之後出現不可收拾的事情，又會一粒米壞了一鍋粥，所以這個制度是不是需要修正？」

另外，賴敏男提到，《國民體育法》規定，教練滿3年要考核一次，帶隊期間同時也要準備書面資料，程序繁瑣，他認為，考核制度是要考核不適任的教練，而不是考核有成績、有理想與抱負的人，「是不是可以研議滿3年後延長，滿3年後改成5年，5年後可以改成7年。」

東園國小教練駱政宇在威廉波特冠軍戰以「我只是上來帥一下」金句爆紅，他今出席公聽會表示，除了淘汰不適任教練，如何留任優秀教練同樣重要，他提出質疑，「我想問的是，如果沒有任何不法，是不是任何有證照的人都可以當教練？或者他在執教期間，只要避免不法事件然後考核通過，他就可以一直教下去？會不會真正的優秀人才就是因為這樣都不想當教練？這樣大家對教練的標準就會愈來愈低。」

駱政宇以自己為例，他提到，東園國小拿下威廉波特冠軍後，市府有在討論是否要給學校多一位專任教練名額，自己考取的機率很大，「親朋好友都說我的前途一片光明，但其實我前途一片黑暗。」

駱政宇一一細數專任教練的工作內容包括撰寫訓練計畫、經費核銷、找贊助、開車帶隊，加上把關學生的品性與態度、管理住宿生、關懷弱勢生等等，「我現在考取專任教練後，起薪比我現在領到的薪水還低，年資要重算。」

駱政宇表示，不友善的制度讓不少優秀教練選擇另謀出路，有位過去曾擔任知名國小的教練就因為待遇問題轉行開UBER，現在能月入10萬，「他跟我說，我都拿到冠軍了，夢想、熱情完成了，該考慮現實面了。」

駱政宇最後提到，不敢說自己是一位優秀教練，「但我正努力往優秀的道路前進，我只是覺得這些優秀的教練如果因為制度無法留任，對體育界是很可惜的事情。」

「如何淘汰不適任教練，建立完善運動教練查核制度」公聽會。（記者盧養宣攝）「如何淘汰不適任教練，建立完善運動教練查核制度」公聽會。（記者盧養宣攝）

東園國小總教練賴敏男。（記者盧養宣攝）東園國小總教練賴敏男。（記者盧養宣攝）

