運動部》如何建立完善教練查核制度？次長黃啟煌：積極擬定具體方針

運動部次長黃啟煌。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕立法院教育及文化委員會今舉辦建立完善運動教練查核制度公聽會，邀請專家學者提出建言，運動部次長黃啟煌強調，運動部絕對不會迴避，會以非常積極的態度提出舉體作法與方針。

對於台灣現今教練的聘任與養成，專任運動教練協會副秘書長林峻永指出，目前教練聘任管道多元，應該統一聘任標準，納入《教育人員任用制度》另外在教練養成上，教練在取得證照後應該透過實習與導師制度，來提升教練素養。

請繼續往下閱讀...

林峻永也提到，非學校系統的教練例如俱樂部或運動中心，聘任方法不一，加上審核標準寬鬆，希望可以借助《補教法》的規範訂定標準，審查相關犯罪紀錄與證照，共同打造優質的安全教育環境。

女足球員工會秘書長焦佳弘表示，過去被撤銷證照的足球教練在足協的紀律委員會公告上並未公開全名，但先前師大女足案周台英教練的證照被撤銷時又是全名公告，「伸縮自如的個資保護，到底是保護了誰？」

焦佳弘提到，目前在運動部的教練查詢系統中，無法查到被撤銷證照的所有教練，希望受到單項運動協會處分的教練開放查詢，運動部過去擔心被公布者的名譽，但要讓家長與球員知道教練曾被撤照的事實。

焦佳弘隨後也指出，單項協會在教練的養成，特別是兒少知能上態度消極，教練講習的一小時兒少教育課程徒具形式，期待運動產業中心明年成立後，將教練證照增能業務，由行政法人接手，具體落實政策。

另外，焦佳弘提到，在現場無論有無證照都是教練，但在民國65年至82年曾有《運動補習班設置辦法》，當時曾經對運動教學有監理，未來可以透過登記制度與兒少教練證，讓教練監理成為可能。

焦佳弘指出，「零容忍」不該只是口號，更不該大事化小、小事化無，他分享，日本行政法人建立運動員暴力諮商窗口，提供運動員、律師以及心理師的諮詢，明確揭示哪些作法是不適宜的、可以做諮詢的，「討論不適任教練，不是要跟教練過不去，是要保護兒少，唯有務實地面對，透明、教育跟監理制度的建立，才能鑑別不適任的教練，保護優質的教練與兒少。」

對於今天專家學者的建議，黃啟煌今在公聽會尾聲感謝各界的意見與看法，「沒有做好的地方是事實，運動部絕對不會迴避。」他提到，部長李洋在公聽會前就交代要以非常積極的態度面對，也會請相關同仁在下禮拜針對所有委員與專家的意見提出作法，擬定方針，希望在今年年底前有具體方案。

專任運動教練協會副秘書長林峻永。（記者盧養宣攝）

女足球員工會秘書長焦佳弘。（記者盧養宣攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法