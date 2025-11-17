日職》林安可「獅」在必得！ 旅日入札金跟古林差不多

林安可。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕統一獅預計今天傍晚公布行使旅外自由球員權利的林安可得標球隊，可望由日職西武獅出線，據悉林安可的入札金跟去年季後加盟火腿鬥士的古林睿煬差不多，落在100萬美元（約台幣3142萬）。

28歲的林安可在11月3日經聯盟公告行使旅外自由球員權利後，聯盟也同步告知有興趣的球團須在公告日起兩週內提出，而季中就傳出有意爭取的西武獅，也展現「獅」在必得的態勢，球團高層已於日前來台，就等獅隊今天正式公布。林安可有望比照去年「古林模式」，獅隊去年在宣布由火腿得標後，達成入札金約百萬美元共識，接著由古林經紀公司和日職球團洽談，而林安可今年也將由所屬悍創運動行銷和西武獅談約，若無意外將朝年薪百萬美元的複數年合約方向。

古林睿煬去年11月1日獲聯盟公告行使旅外自由球員權利後，獅隊球團在11月12日宣布由火腿得標，接著就由古林經紀公司和日職球團洽談，約一週後在20日達成3+1年合約共識，古林並於隔天赴火腿主場簽約，11月26日在台北出席加盟火腿記者會，不到1個月「府城金孫」就成功披上火腿球衣，林安可也有機會比照相同模式。

