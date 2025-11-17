自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

日職》林安可「獅」在必得！ 旅日入札金跟古林差不多

2025/11/17 14:41

林安可。（資料照，記者林正堃攝）林安可。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕統一獅預計今天傍晚公布行使旅外自由球員權利的林安可得標球隊，可望由日職西武獅出線，據悉林安可的入札金跟去年季後加盟火腿鬥士的古林睿煬差不多，落在100萬美元（約台幣3142萬）。

28歲的林安可在11月3日經聯盟公告行使旅外自由球員權利後，聯盟也同步告知有興趣的球團須在公告日起兩週內提出，而季中就傳出有意爭取的西武獅，也展現「獅」在必得的態勢，球團高層已於日前來台，就等獅隊今天正式公布。林安可有望比照去年「古林模式」，獅隊去年在宣布由火腿得標後，達成入札金約百萬美元共識，接著由古林經紀公司和日職球團洽談，而林安可今年也將由所屬悍創運動行銷和西武獅談約，若無意外將朝年薪百萬美元的複數年合約方向。

古林睿煬去年11月1日獲聯盟公告行使旅外自由球員權利後，獅隊球團在11月12日宣布由火腿得標，接著就由古林經紀公司和日職球團洽談，約一週後在20日達成3+1年合約共識，古林並於隔天赴火腿主場簽約，11月26日在台北出席加盟火腿記者會，不到1個月「府城金孫」就成功披上火腿球衣，林安可也有機會比照相同模式。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中