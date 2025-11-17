TPBL》攻城獅3連勝場邊席3000元寫新高 行銷手法再掀話題

張樹人。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕新竹攻城獅開季戰績開出紅盤，目前拿下4勝2負，近期拉出一波3連勝，而場邊席的票價也因為球隊戰績出色跟著成長，上週日比賽結束後，票價來到3000元，是這季推出浮動票價後的新高，引發球迷討論。針對這季場邊席銷售狀況，攻城獅總經理張樹人透露，整體銷售狀況有成長，也成功讓大家開始關注球隊戰績，接下來若票價持續往上走，球隊也可能有其他配套措施。

攻城獅這季東、西側場邊席採「浮動票價制」，底價為每張2000元，並隨球隊表現浮動，每贏一場比賽加價500元，每輸一場則減價500元，主客場賽皆列入計算，最低票價下限為每張500元，目前球隊4勝2負，場邊席票價來到推出後的新高3000元。

對於浮動票價推出後引起球迷討論，張樹人表示，起初是認為各隊場邊席售價都偏高，所以才決定先把票價降下來，進行一些操作，讓球迷能一起關注球隊戰績，「一推出其實賣得就還不錯，後來2連敗時又再賣了一波，之後贏了一場後又多賣了一些，可能球迷看好球隊會繼續贏球，先買起來比較划算。」

不過，球隊連勝代表場邊席的票價隨著成長，張樹人不諱言，3連勝後球迷確實會開始觀望，但他也不擔心，他透露，球隊場邊席銷售狀況一直都不錯，倘若球隊延續連勝，未來可能推出一些配套措施，不要讓球迷覺得票價太高，他也很開心球迷會因此多關注球隊戰績跟表現。

