自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

聽奧》強化合作交流！台灣代表團拜會國際聽障運動總會主席

2025/11/17 15:31

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年東京第25屆達福林匹克運動會（簡稱聽奧）正在日本進行，我國代表團今由運動部政務次長鄭世忠與聽障者體育運動協會秘書長趙玉平共同率隊，拜會國際聽障運動總會（ICSD）主席科紹（Adam Kosa），就運動平權推廣、國際適應運動合作、國際聽障運動人才培育與賽事申辦等議題深入交流，希望持續與ICSD建立密切合作關係，展現「讓世界因台灣而更美好」的國際參與精神。

1975年出生的科紹為匈牙利籍，具法律專業背景，也是歐洲議會史上首位以手語進行議事的議員，長期投入身心障礙者權利處境與平權倡議。 會談中，科紹稱讚台灣是ICSD最重要的合作夥伴，並肯定我國聽體協在行政與賽事籌備一直是各國協會間的優等生，特別感謝台灣長年對國際聽障賽事的支持與參與，也有感受到台灣政府對於聽體協的大力支持，期盼未來我國聽體協能在亞太地區與國際聽障運動扮演重要推手。

鄭世忠表示，運動部已於總統賴清德支持下，在今年9月9日正式成立，並特別設置「適應運動司」，此政策方向與ICSD「以運動爭取平權」的理念高度相契，更引領國人持續關注適應運動，使「愛運動 動無礙」於台灣深根茁壯，並共同打造友善、包容與無障礙的運動環境。

鄭世忠也強調，將與聽體協秘書長共同商議我國聽體協如何能協助聽障運動在亞太地區的推動，以及進一步再次申辦聽奧與相關正式錦標賽事，並且正式邀請科紹繼2009年台北聽奧後再度來訪台灣，獲得對方正面回應。

運動部次長鄭世忠（左3）與聽體協祕書長趙玉平（右2）拜會國際聽障運動總會主席紹科（右3）。（運動部提供）運動部次長鄭世忠（左3）與聽體協祕書長趙玉平（右2）拜會國際聽障運動總會主席紹科（右3）。（運動部提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中