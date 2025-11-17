高球》2025未來之星冬季錦標賽 本週在全國花園球場開打

全國球場的果嶺在整建後恢復過往的速度與水準，圖為第7洞。（全國花園鄉村俱樂部）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025未來之星冬季錦標賽，即將於本週（11/18-20）在苗栗全國花園鄉村俱樂部舉行。這是今年未來之星系列賽的年度最後一場賽事，也是各方業餘青少年好手爭奪年度積分排名的最終戰役。

成立於2020年5月的未來之星高爾夫協會，從2021年起針對青少年選手舉辦未來之星系列賽，迄今已邁入第5個年頭，逐漸建立起完善的賽制與積分。在未來之星賽事表現優異的青少年選手，除了能累積 WAGR、JGS 等世界業餘積分認證，也能取得潘政琮 AJGA 國際系列賽的參賽名額，進而爭取 AJGA 全卡或累積 PBE 星星；還有機會贏得 IJGA（國際青少年高爾夫學院）提供的獎學金，前往這家有「NCAA 學生運動員搖籃」美譽的老牌高爾夫學院進修學習。

2025年賽季的前3場賽事已經圓滿落幕，也誕生了男女共6位分站冠軍。2月於全國舉行的春季錦標賽，全國培訓選手尤泓諭與王詠蓁分獲男女組冠軍。五月移師南峰球場的桃園品酒扶輪社未來之星系列賽，則由返台參賽的 NCAA 大學生黃凱駿與劉依依掄元，兩人也都是全國培訓選手。至於八月的秋季錦標賽，則由謝睿哲第四度摘冠、鄭愷歆首度封后。那即將在本週登場的冬季賽，又有哪兩位男女選手能夠開心地站上頒獎台呢？

男子組部分，今年春季賽冠軍尤泓諭、去年秋季賽冠軍鄭以樂是奪冠熱門人選。尤其兩人都是全國球場的培訓選手，佔有地利之便。此外，包括今年在科技希望巡迴賽花蓮站拿下業餘冠軍的龍文寬、朱啟軒與田佾弘等，實力也都不容小覷。女子組方面，今年已經在未來之星巡迴賽各拿一勝的劉依依與鄭愷歆，以及鄭以心與田承昀等，都具備爭冠實力。

冬季賽是2025未來之星賽季的最後一站，也代表未來之星積分榜（FSS）在本週賽後將塵埃落定。能夠在 FSS 年度排行榜名列前茅的選手，將能獲得額外的豐富獎項。在前3站賽事結束後，男子積分榜前5名依序是謝睿哲、尤泓諭、黃凱駿、王宥鈞與田佾弘；女子組則是劉依依、鄭愷歆、曾莘甯、王詠蓁與田承昀。誰能成為年度積分榜的總冠軍，就端看誰能在這場關鍵戰役中突圍而出。

2024年底啟動大規模果嶺翻新工程之後，歷經近一年的整建，全國球場終於重返榮耀。包括第2、3、5、7、10、12、13與14洞的果嶺都進行了翻修重建並更換草種，成果相當亮眼。果嶺快速、平順，坡度起伏更大，挑戰性也更高。

全國球場總經理暨未來之星高爾夫協會理事長吳憲紘表示，這次果嶺翻新的重點包含多層次果嶺設計與沙坑重新定位，多層次果嶺將增加推桿時的轉折與變化，球友需要更細膩地判斷速度與方向；而沙坑位置的調整則顯著提升了進沙坑的機率，對攻果嶺策略與擊球精準度提出更高要求。「這樣的果嶺與週邊障礙的配置，更符合現今球場設計的趨勢，不管速度、地形、坡度與草種，都更有挑戰性且更能接軌國際。」

所以，本週哪位選手能夠更聰明地進攻果嶺，把球放在理想的位置上，同時推桿更能精準地判讀速度與路線，避免三推失誤，就更有機會在打完三輪 54 洞之後，站上頒獎台。

春季賽冠軍且暫居FSS積分榜男子組第二的尤泓諭是奪冠熱門。（全國花園鄉村俱樂部）

目前暫居FSS積分榜女子組第一的劉依依，尋求2025未來之星賽季的第二勝。（全國花園鄉村俱樂部）

