中職》林立與樂天談續約 單年或複數年都是選項

〔記者徐正揚／台北報導〕林立將於明年季後取得自由球員資格，樂天桃猿在季後持續與他洽談新約，他表示，對合約長度沒有設限，單年或複數年都是選項，一切交經紀人處理。

林立於2023年與樂天簽下3年合約，今年月薪站上80萬元級，合約將於年底到期，傳出樂天開出至少5年長約留人，林立表示，談約一直在進行，目前還沒有確定，等細節出來再討論，複數年雖然是方向，但單年也可以。

林立認為，明年他將成為自由球員，這是大家都知道的事，留在同1支球隊不見得是好事，但也不是壞事，能不能有好的結果，都交給經紀人處理，「看經紀人如何跟球隊溝通，我覺得都不是壞事，我只需要等到，他們覺得都OK了，後面就是我跟球團對接。」

對於季後的安排，林立指出，一整年下來沒有什麼時間休息，目前就陪家人、顧小孩順便養傷，沒有出國訓練的打算，等12月或明年1月開始銜接自主訓練，雖有接到經典賽的徵詢，但要評估身體狀況是否允許，「真的沒辦法，換別人打也不是壞事，我打不一定會贏，有機會就去參與，沒辦法就讓其他人為國家表現，感受國家隊的壓力與重要性。」

