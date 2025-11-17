自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

UBL》林立分享大專棒球聯賽參賽經驗：成長最快的階段

2025/11/17 16:39

林立出席UBL開賽記者會挺棒球。（記者林正堃攝）林立出席UBL開賽記者會挺棒球。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕114學年度大專棒球聯賽今天舉行開賽記者會，樂天桃猿隊長受邀出席分享參賽經驗，他表示，很高興在大一就能拿到冠軍，才剛銜接大學就有這麼好的比賽跟經驗，是他成長最快的階段。

林立自平鎮高中畢業後進入國立體育大學，2014年隨國體大拿到大專棒球聯賽公開組一級冠軍，關鍵戰是4強賽以4：1擊敗文化大學，2017年他以國手資歷報名參加中職季中選秀會，當年奪冠隊友宋家豪、陳重羽、李宗賢、楊岱均、羅國麟（現為高國麟）等人也都進入職棒。

林立指出，當時從高中剛進大學，能在大一就拿到冠軍，對他是很特別的1年，印象最深刻是對到文化，「王柏融、蘇智傑很多強打都在文化，剛好學長宋家豪很厲害，可以壓制對方，難過的是，當學長畢業了，後面就沒有再拿到。」

林立表示，當時國體大連他在內，有好幾位才大一就先發，能用大一身分去比賽，幫助球隊拿到冠軍，覺得自己很爭氣，也是成長最快的階段，雖然當年的比賽內容幾乎都忘記了，只記得想辦法打安打、要上壘，「想法比較簡單一點，還好狀況還不差，拿到最好的結果。」

林立認為，大學時期很幸運，有機會打2017年世大運，跟著銜接到職棒，經過大學3年的洗禮，在經驗上會比高中畢業生好，面對更高強度的職棒比賽，會比高中畢業生更沉穩，「讀大學沒有不好，心思會比高中生更成熟，在大學可以好好努力改變自己。」

本屆大專棒球聯賽有96所學校共121支隊伍參賽，公開一級賽事於11月25日開打，賽制採預賽16隊單循環、複賽8隊單循環，取最終4強進行決賽，8強複賽起由MOMO TV及SSU TV提供每場轉播。

UBL開賽記者會。（記者林正堃攝）UBL開賽記者會。（記者林正堃攝）

UBL開賽記者會。（記者林正堃攝）UBL開賽記者會。（記者林正堃攝）

UBL開賽記者會。（記者林正堃攝）UBL開賽記者會。（記者林正堃攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中