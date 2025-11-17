UBL》林立分享大專棒球聯賽參賽經驗：成長最快的階段

林立出席UBL開賽記者會挺棒球。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕114學年度大專棒球聯賽今天舉行開賽記者會，樂天桃猿隊長受邀出席分享參賽經驗，他表示，很高興在大一就能拿到冠軍，才剛銜接大學就有這麼好的比賽跟經驗，是他成長最快的階段。

林立自平鎮高中畢業後進入國立體育大學，2014年隨國體大拿到大專棒球聯賽公開組一級冠軍，關鍵戰是4強賽以4：1擊敗文化大學，2017年他以國手資歷報名參加中職季中選秀會，當年奪冠隊友宋家豪、陳重羽、李宗賢、楊岱均、羅國麟（現為高國麟）等人也都進入職棒。

林立指出，當時從高中剛進大學，能在大一就拿到冠軍，對他是很特別的1年，印象最深刻是對到文化，「王柏融、蘇智傑很多強打都在文化，剛好學長宋家豪很厲害，可以壓制對方，難過的是，當學長畢業了，後面就沒有再拿到。」

林立表示，當時國體大連他在內，有好幾位才大一就先發，能用大一身分去比賽，幫助球隊拿到冠軍，覺得自己很爭氣，也是成長最快的階段，雖然當年的比賽內容幾乎都忘記了，只記得想辦法打安打、要上壘，「想法比較簡單一點，還好狀況還不差，拿到最好的結果。」

林立認為，大學時期很幸運，有機會打2017年世大運，跟著銜接到職棒，經過大學3年的洗禮，在經驗上會比高中畢業生好，面對更高強度的職棒比賽，會比高中畢業生更沉穩，「讀大學沒有不好，心思會比高中生更成熟，在大學可以好好努力改變自己。」

本屆大專棒球聯賽有96所學校共121支隊伍參賽，公開一級賽事於11月25日開打，賽制採預賽16隊單循環、複賽8隊單循環，取最終4強進行決賽，8強複賽起由MOMO TV及SSU TV提供每場轉播。

