韓職》前日本國手降薪1億2000萬也要來KBO 韓媒大感意外

前日本國手武田翔太轉戰韓職。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕前日本經典賽國手武田翔太在日前以亞洲外援身分加盟SSG登陸者，年薪從1億5000萬日圓下滑到3000萬日圓（20萬美元），韓媒對於武田轉戰韓職感到意外，但對他展現的態度印象深刻。

32歲的武田翔太在2011年選秀會上以第一指名身分加盟軟銀，在2015年先發25場拿下13勝6敗，防禦率3.17，隔年27場先發拿下14勝8敗，防禦率2.95，在日本共217場登板拿下66勝48敗，送出858K，防禦率3.34。武田翔太曾在2015年入選12強國手、2017年入選經典賽，去年因為TJ手術導致出賽場次大減，連續2年沒有在一軍登板紀錄，季末被效力14年的軟銀給戰力外，最終選擇以亞洲外援身分轉戰南韓職棒，年薪20萬美元。

韓媒《體育朝鮮》以「有著這樣的生涯，為何要選擇來KBO？SSG獲得日本人大物亞洲外援」為題，指出武田翔太在加入日職後就被視為「第二個達比修有（曾被稱為九州的達比修）」備受期待，雖然離開軟銀，但像武田翔太這樣有實績的選手轉戰南韓還是相當意外。

報導提到，武田今年薪水為1億5000萬日圓，但明年在SSG的年薪則是3000萬日圓，不僅薪水下降很多，武田還收到很多日職球團的邀請，被認為足以擔任5、6號先發，但他依舊選擇離開日職，主動聯絡SSG挑戰韓職。武田甚至在確定合約後，就親自前往仁川觀察SSG球團設施，還造訪位於鹿兒島的SSG秋訓營，直接拜訪SSG總教練李崇勇與相關人士，這些舉動都讓記者留下好印象，認為他並不只是單純以外援身分來混薪水，而是以「球隊的一員」的覺悟加盟。

