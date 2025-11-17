中職》今年春訓才代掌獅兵符 郭俊佑明年要當餅總的首席

郭俊佑教練。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕在今年春訓「餅總」林岳平赴國家隊期間，郭俊佑就曾被指定擔任代理總教練，如今在明年球季將擔任餅總最重要的幕僚、接下一軍首席教練職務，也是他在2016年季後卸下球員身分以來在獅隊的第5種教練身分。

郭俊佑在2006年中職季後代訓選秀會獲獅隊第1指名，從業餘時期就有「郭大砲」稱號，2008年菜鳥年敲出的首安就是全壘打，但受傷勢影響，生涯8年只累計33轟，2016年季後卸下球衣轉任外野教練，2021起再兼任跑壘教練，去年則到二軍擔任打擊教練。在獅隊去年導入一、二軍巡迴教練制度後，郭俊佑今年則擔任一、二軍打擊教練兼跑壘教練，如今明年他再接下一軍首席教練的新挑戰。

林岳平和首席教練高志綱在今年春訓因分別擔任經典賽資格賽投手教練、首席教練，缺席球隊訓練約三週，當時餅總就指定郭俊佑擔任代理總教練，理由就是他除了長期待在一軍，去年到二軍後對年輕選手也很了解，兩人也會保持密切連繫。如今獅隊教練團在經過季後討論後進行微調，原首席教練高志綱轉任一、二軍總監兼統籌教練，郭俊佑則接下首席任務。

統一獅一軍教練團。（統一獅提供）

統一獅二軍教練團。（統一獅提供）

