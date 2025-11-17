自由電子報
體育 棒球 中職

中職》統一獅完整教練團看這裡！胡金龍接任一軍助理打擊教練

2025/11/17 17:17

胡金龍。（資料照，記者李惠洲攝）胡金龍。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕統一獅今天下午5點公布改組後的教練團，除了明年仍由林岳平掌兵符，也公布原首席教練轉任「一、二軍總監兼統籌教練」一職，而今年季後引退的胡金龍則接下一軍助理打擊教練。

統一獅在季後挑戰賽意外遭樂天桃猿淘汰後，進行內部整理評估及檢討，在今天傍晚發出五大球團決議如下：

第一：球團考量總教練林岳平對於球隊整體規劃及新生代選手計劃性栽培每年均有明顯成效，予以慰留林岳平擔任總教練一職。

第二：為強化一軍、二軍實力能夠有效銜接，原首席教練高志綱向球團建議成立「一、二軍總監兼統籌教練」一職，透過各項計劃執行及訓練調整、增進球隊戰力。球團同意其建議，將賦予重任委由高志綱擔任該職務改善目前現況，提升球隊競爭力。

第三：2025年期間，潘威倫擔任二軍投手教練，球團也安排潘威倫參與北海道火腿隊春訓及埼玉西武獅秋訓旅外學習，球季期間也安排至一軍隨投手教練霍斯曼學習，2026 年球季潘威倫將轉任一軍投手教練，主要負責賽事投手調度及訓練，而霍斯曼也仍為投手教練，主要任務協助潘威倫教練與經驗傳承。

第四：今年球季末胡金龍卸下選手身份，明年球季將由胡金龍擔任一軍助理打擊教練，透過對於賽事解讀，協助一軍選手打擊策略擬定，進而提升打擊能力。

第五：今年球隊整體守備穩定性顯著進步，球團於季後賽期間已與玉木朋孝教練洽談續約，但玉木朋孝教練因個人生涯規劃，想回日本，球團接著在今年秋訓結束前，再次與玉木朋孝當面表達並提供複數年約，希望教練能夠續留球隊為獅隊效力，但經與其本人溝通後，玉木朋孝仍以個人生涯規劃為主，球隊尊重教練意願，並感謝他這些年的付出，祝福玉木朋孝未來一切順心。

統一獅一軍教練團。（統一獅提供）統一獅一軍教練團。（統一獅提供）

統一獅二軍教練團。（統一獅提供）統一獅二軍教練團。（統一獅提供）

