冬盟》日本社會人153公里火球男猛K日職聯隊 選秀落榜有原因

日本社會人火球男中島隼也。（取自CPBLTV）

〔記者龔乃玠／嘉義報導〕日本社會人今午以6：3擊敗日職聯隊，勇奪2勝1和暫居第一，冬盟3戰都還沒有輸球，由於日本社會人陣中有不少選手想要挑戰職棒，社會人監督川口朋保也看見他們帶著高昂鬥志擊敗日職聯隊。

日本社會人隊今午對日職聯隊猛敲14支安打，搭配先發投手伊東佳希投5局無自責分，投打都活躍。備受台灣球迷關注的火球男中島隼也，15日對台灣海洋隊最速飆到152公里，今對日職聯隊飆出153公里，2局飆3K，美中不足是在8局下2出局後被敲3安，失掉1分。

請繼續往下閱讀...

川口朋保表示，中島隼也的直球很快，變化球犀利，課題是2出局讓1名跑者上壘後，又被連續敲2支安打，「被上壘後，下個打席要怎麼去應對，我有跟他們還要再練習。」

中島隼也來自日本東京鷺宮製作所，今年是社會人棒球生涯第4年，年紀已來到27歲，即便有可以輕鬆突破150公里的火球，仍無法進入日職，川口朋保坦言，「明年再選會有點勉強，如果沒有很大幅度的活躍，可能會有點困難。」

日本社會人連續打3天的日場比賽，今午嘉義市球場的溫度是不像11月中的逾30度，讓川口朋保也直呼好熱，明天將迎來第一個休兵日，川口笑說難得來台灣，有跟選手們說好好享受自由時間，轉換個心情來準備後天的比賽。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法