中職》胡金龍接任一軍助理打教 統一盼以頂尖打擊天賦助攻火力提升

〔記者徐正揚／台北報導〕統一獅今天公布明年球季改組後的教練團，亮點之一是今年季後引退的胡金龍，由球團安排出任一軍助理打擊教練，統一球團期待透過他對賽事的解讀，協助一軍選手打擊策略擬定，進而提升打擊能力。

胡金龍自高中時期就展現打擊天賦，球棒控制能力被球界公認是頂級，他在中職累計打擊率0.344，在中職生涯出賽超過1000場的球員中高居第1，從2013到2025年這12個球季有7季打擊率超過0.340，僅2023年打擊率0.274低於3成。

胡金龍在今年引退年專職代打，開季起不斷有驚奇表現，一度連續10場擊出安打，還被球迷戲稱「上班1分鐘就打卡下班」，打擊率直到6月12日才降到3字頭，是統一拿到上半季冠軍的關鍵之一，本季出賽61場僅於8月26日打擊率跌破3成，3天後立刻拉出一波連續6場安打，把打擊率升至0.330。

中職許多投、捕手都曾經表示，胡金龍的打擊很有技巧，臨場反快速應靈活，即便已經41歲，仍是中職最難纏的打者之一，不少教練在他完成引退賽前就一致看好，胡金龍具有很多優秀打者的特質，如果引退後有意擔任教練，可能會成為出色的打擊教練。

