自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

拳擊年終賽》吳詩儀5：0輕取烏茲別克女將 闖進4強

2025/11/17 18:10

吳詩儀。（資料照）吳詩儀。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕巴黎奧運拳擊銅牌得主吳詩儀今天在WB年終總決賽女子57公斤級登場，她以5：0擊敗烏茲別克女將圖爾迪別科娃（Sitora Turdibekova），收下4強門票。

今年世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）舉辦的年終賽在印度登場，僅有積分足夠的選手能參賽，台灣這次取得資格的有世錦賽金牌女將黃筱雯、陳念琴、吳詩儀和郭怡萱，男子選手則有甘家葳和林囿。

吳詩儀去年摘下巴黎奧運女子60公斤級銅牌後，今年改戰57公斤級也有不錯成績，她在今年3月初保加利亞斯特蘭國際拳擊賽摘下本季首面金牌，6月泰國拳擊公開賽獲得銀牌，9月的世錦賽也闖進8強。

吳詩儀這次在年終賽從8強出發，碰上去年在巴黎奧運曾敗給林郁婷的烏茲別克女將圖爾迪別科娃，第1回合雙方先行試探，但吳詩儀整體表現占上風，先取得5：0領先；第2回合圖爾迪別科娃攻勢轉為積極，企圖反撲，但吳詩儀順利穩住陣腳，再次取得5：0優勢，領先情況下她在第3回合更能放開打，最終以5：0收下勝利。

教練柯文明表示，能夠取得年終賽資格是吳詩儀一整年努力下來的成果，從年初的技戰術訓練、年中開始積極參賽以賽代訓，希望她這次年終賽能有好的發揮。對於愛徒今天首戰表現，柯文明感到滿意，「打得很不錯，開賽節奏掌握很好，第1回合拿到5：0氣勢就起來了，雖然對方在第2回合很快反擊，但詩儀經驗上比較好，能夠穩定下來，確定兩回合都取得5：0後，第3回合我希望她能放開來打，繼續針對自己的技戰術做實戰演練。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中