拳擊年終賽》吳詩儀5：0輕取烏茲別克女將 闖進4強

〔記者粘藐云／綜合報導〕巴黎奧運拳擊銅牌得主吳詩儀今天在WB年終總決賽女子57公斤級登場，她以5：0擊敗烏茲別克女將圖爾迪別科娃（Sitora Turdibekova），收下4強門票。

今年世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）舉辦的年終賽在印度登場，僅有積分足夠的選手能參賽，台灣這次取得資格的有世錦賽金牌女將黃筱雯、陳念琴、吳詩儀和郭怡萱，男子選手則有甘家葳和林囿。

吳詩儀去年摘下巴黎奧運女子60公斤級銅牌後，今年改戰57公斤級也有不錯成績，她在今年3月初保加利亞斯特蘭國際拳擊賽摘下本季首面金牌，6月泰國拳擊公開賽獲得銀牌，9月的世錦賽也闖進8強。

吳詩儀這次在年終賽從8強出發，碰上去年在巴黎奧運曾敗給林郁婷的烏茲別克女將圖爾迪別科娃，第1回合雙方先行試探，但吳詩儀整體表現占上風，先取得5：0領先；第2回合圖爾迪別科娃攻勢轉為積極，企圖反撲，但吳詩儀順利穩住陣腳，再次取得5：0優勢，領先情況下她在第3回合更能放開打，最終以5：0收下勝利。

教練柯文明表示，能夠取得年終賽資格是吳詩儀一整年努力下來的成果，從年初的技戰術訓練、年中開始積極參賽以賽代訓，希望她這次年終賽能有好的發揮。對於愛徒今天首戰表現，柯文明感到滿意，「打得很不錯，開賽節奏掌握很好，第1回合拿到5：0氣勢就起來了，雖然對方在第2回合很快反擊，但詩儀經驗上比較好，能夠穩定下來，確定兩回合都取得5：0後，第3回合我希望她能放開來打，繼續針對自己的技戰術做實戰演練。」

