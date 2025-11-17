冬盟》平鎮高中的強悍他最知道 日本名投搭檔印出太一：水準很高

日本社會人隊鐵捕印出太一。（中職提供）

〔記者龔乃玠／嘉義報導〕今午對日職聯隊先發蹲捕的日本社會人隊印出太一，2局上擊出追平分安打，連同開幕戰替補敲雙安，冬盟打擊率高達7成50，而他進社會人之前的棒球資歷顯赫，過去在高校時期是經典賽冠軍國手高橋宏斗的投捕搭檔，畢業後在棒球名校早稻田大學也擔任隊長，從高校時期就感受到台灣的棒球實力堅強。

一談到印出太一，日本社會人監督川口朋保就直言，他在中京大中京高校時期是高橋宏斗的投捕搭檔，兩人共同在2019年在明治神宮野球大會奪下冠軍，可惜受疫情影響，2020年甲子園被迫取消，「滿可憐的⋯」

那年的中京大中京是超強隊伍，曾創下正式比賽28連勝的紀錄，印出太一在球隊中擔任隊長，而2019年年底更隨隊來台灣跟平鎮高中打台日交流賽。印出太一直言：「那時實際打起來，就覺得感受到台灣棒球水準真好。」

不只是這次高校的「台灣經驗」，印出太一去年是大學日本隊其中一員，在荷蘭哈連盃強碰U23台灣隊，跟台灣隊陣中有旅日資歷的曾昱磬成為朋友，兩人相隔1年在冬盟再相會。

昔日高校搭檔高橋宏斗已是日本球界代表性的年輕強投，在2023年經典賽冠軍戰以20歲之齡連續三振美國隊包含楚奧特的中心打線，為世界冠軍做出貢獻，這讓印出太一也有感。

回憶高校時跟高橋搭配，印出太一直言，高橋的實力明顯高出其他人一大截，接他的球感受到的衝擊，是從以前到現在都沒有過的，就是WBC一級隊伍能投出來的那種球質，「高中能接到他的球，真的是很幸福的事情。」

從早稻田大學畢業後，印出太一去年日職選秀會落榜後決定加入三菱重工East，在非賽季期間，早上必須去公司上班，下午再去球場練習，兼具社員、球員的角色，他認為：「這種兼顧兩者身份的生活經驗，我覺得能讓我成為更有魅力的人。」

印出太一仍想拚職棒舞台，在冬季聯盟棒打日職聯隊是他第一步，川口朋保認為，印出太一是個很認真也很努力的選手，傳球臂力還行，只是有些腳步的運用、球種選擇和配球還要再多加研究，仍有可成長的地方，希望他繼續努力。

