冬盟》韓職四番捕手有意思 選秀落榜參加綜藝節目後反而上榜

〔記者龔乃玠／嘉義報導〕韓職聯隊今年帶了不少強打來冬季聯盟，除了昨天還在日韓交流賽扛南韓隊四番的26歲砲手韓東熙，還有11月對捷克隊開轟的外野手李載原、捕手尹俊皓，他今天在4局下砲轟台灣海洋隊邱立璿，率隊攻下1分，展現重砲身手。

韓職聯隊總教練朴治王透露，尹俊皓在大學畢業後原本選秀沒有上，但之後去參加藝能棒球節目，逐漸有人氣，實力也被肯定，後來就在2023年選秀被斗山熊相中。

尹俊皓去年進尚武隊服役，昨天扛四番捕手，對日本社會人有抓到盜壘成功，備受朴治王肯定，今天對台灣海洋隊也將先發蹲捕出賽，擔任四番捕手。

而李載原昨天對日本社會人更狂敲2支二壘安打，猛灌3分打點，朴治王也說，他是LG隊很期待的大砲，對捷克也有開轟，今晚扛下三番左外野手。

韓職聯隊今年率隊來台灣的球隊組成以尚武為主，搭配10樂天巨人隊的選手。其中，野手群都來自尚武，朴治王解釋，由於賽季剛結束，比較資深的主力選手都在休息中，沒有過來台灣，而樂天則是年輕的潛力選手，「我們這些選手打擊都是比較好的，但投手已經投很多比賽，大部分都在休息，沒辦法帶尚武的投手過來，這是比較可惜的地方。」

