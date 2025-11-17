自由電子報
體育 棒球 日職

日職》透過現役選秀會華麗轉身！ 中日主砲加薪破億成史上第一人

2025/11/17 19:53

細川成也成為第一位現役選秀會年薪破億的球員。（產經體育）細川成也成為第一位現役選秀會年薪破億的球員。（產經體育）

〔體育中心／綜合報導〕中日龍重砲細川成也今天跟球團完成合約協議，預計將加薪3800萬日圓，新賽季推定年薪為1億3000萬日圓，成為現役選秀會第一位年薪破億的球員。

現年27歲的細川成也在2016年選秀會上被橫濱DeNA以第五指名選進職棒，但在橫濱6年生涯並未站穩一軍，合計只有123場出賽，敲出6轟，在2022年季末他透過日本職棒的現役選秀會（類似大聯盟規則五選秀）被中日龍選中，成為他改變的契機。

在2023賽季，細川成也從春訓開始接受監督立浪和義與打擊教練和田一浩的指導，這位昔日高中重砲總算展現自己的身手，單季140場出賽敲出24轟，打擊率2成53，並連續3季敲出20轟以上，本季雖因傷只有108場出賽，仍繳出20轟、2成56打擊率、3成67上壘率的成績。

在今天記者會上，中日龍宣布細川成也將加薪3800萬日圓，新賽季推定年薪為1億3000萬日圓，讓他成為現役選秀會上第一位年薪破億的球員。細川成也表示，自己也是透過現役選秀會從懸崖邊爬上來的，沒想到在短短3年能夠走到這一步，自從加入灣星以來就不斷練習沒有放棄，真的是太好了。談到來季展望，細川成也希望能夠至少帶領中日龍隊重返A段班（前3名），為了奪下優勝，希望能夠健康地打滿一整季。

