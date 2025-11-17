中職》日媒熱議台灣主砲林安可挑戰日職 日本球迷憂心

林安可。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／嘉義報導〕統一獅主砲林安可申請旅外，統一球團今天公布，由日職西武獅取得林安可的合約交涉權，消息傳到日本媒體引發熱議，Sportsnavi更下標「通算112轟 台灣主砲加入西武嗎」列入編輯精選的新聞，上百名日本球迷熱議中。

日本媒體「full-count」報導西武獅取得台灣主砲林安可的合約交涉權的新聞，其中底下最熱門留言寫道，「過去從台灣球界到日本打球的野手幾乎沒有活躍的例子，像是王柏融5年只打15轟，不符合期待，頂多是吳念庭在2021年敲101支安打，另外還有很久以前的呂明賜。投手是有一些活躍的選手，但打者的砲火，日本選手應該還是比較好。雖然不抱太大期待，但到西武能跟林冠臣互相切磋，希望能留下好成績。」

另外也有日本球迷表示：「在中職有一面倒打擊能力的王柏融，當初進火腿隊也是備受矚目，但結果很難說他在日本職棒取得成功。因此，不會對林安可有過度的期待，第一年若能繳出10轟、打擊率2成50，應該就算是一個不錯的結果？」

林安可登上日本Sportnavi的編輯精選新聞。（截自Sportnavi）

