自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

中職》日媒熱議台灣主砲林安可挑戰日職 日本球迷憂心

2025/11/17 19:52

林安可。（資料照，記者陳逸寬攝）林安可。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／嘉義報導〕統一獅主砲林安可申請旅外，統一球團今天公布，由日職西武獅取得林安可的合約交涉權，消息傳到日本媒體引發熱議，Sportsnavi更下標「通算112轟 台灣主砲加入西武嗎」列入編輯精選的新聞，上百名日本球迷熱議中。

日本媒體「full-count」報導西武獅取得台灣主砲林安可的合約交涉權的新聞，其中底下最熱門留言寫道，「過去從台灣球界到日本打球的野手幾乎沒有活躍的例子，像是王柏融5年只打15轟，不符合期待，頂多是吳念庭在2021年敲101支安打，另外還有很久以前的呂明賜。投手是有一些活躍的選手，但打者的砲火，日本選手應該還是比較好。雖然不抱太大期待，但到西武能跟林冠臣互相切磋，希望能留下好成績。」

另外也有日本球迷表示：「在中職有一面倒打擊能力的王柏融，當初進火腿隊也是備受矚目，但結果很難說他在日本職棒取得成功。因此，不會對林安可有過度的期待，第一年若能繳出10轟、打擊率2成50，應該就算是一個不錯的結果？」

林安可登上日本Sportnavi的編輯精選新聞。（截自Sportnavi）林安可登上日本Sportnavi的編輯精選新聞。（截自Sportnavi）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中