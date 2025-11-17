電競》震撼！甫奪世界大賽MVP T1向3連霸AD選手Gumayusi說再見

T1發文「Thank you」Gumayusi。（圖片取自T1臉書）

〔體育中心／綜合報導〕剛在2025年《英雄聯盟》世界賽決賽擊敗KT完成3連霸的LCK知名戰隊T1，今天突然發文宣布跟總冠軍賽MVP，陣中AD選手Gumayusi說再見。

T1發文道：「Gumayusi已經結束他在T1的時光，並將邁向新的挑戰。我們一起舉起的獎盃與他所建立的傳承，將永遠都會是我們戰隊歷史中驕傲的一部份，也會存在在粉絲心中。我們深深感謝他的奉獻、犧牲以及今年不可思議的表現。在他將要開啟下個篇章之際，我們會持續為他加油，並祝福他未來一切順利。」

請繼續往下閱讀...

Gumayusi在今年賽季於2連冠後曾被移除先發，並和另一位AD選手Smash進行輪換。Gumayus也是輿論時常針對的對象，曾被粉絲送花圈與開卡車，但他仍展現堅韌的精神力，在今年世界大賽繳出優異表現奪下FMVP。在世界大賽結束後，Gumayus坦承自己在今年接受許多次諮商。

Gumayusi的離去是T1在去年不與上路選手Zeus續約後的另一個震撼彈，去年「ZOFGK」完成二連霸，成為史上第一支能用相同陣容奪冠的隊伍，但T1選擇不續約Zeus，改簽Doran；T1今年完成《英雄聯盟》史上首見的三連霸，想不到T1卻再次不與冠軍功臣Gumayusi續約，雙方將分道揚鑣。

T1在宣布Gumayusi離去的消息後也發布影片，Gumayusi親自在影片中表示自己將要離隊，他說自己在加入職業後的目標從未改變，就是成為最好的選手。Gumayusi也提到自己在效力T1期間完成的三連霸與各種成就、締造的T1王朝，證明自己是世界上最好的AD。Gumayusi更坦言，要離開一個自己如此熟悉的地方相當困難。

（上稿時間：20：22，更新時間：20：44）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法