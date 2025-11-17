自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

電競》震撼！甫奪世界大賽MVP T1向3連霸AD選手Gumayusi說再見

2025/11/17 20:44

T1發文「Thank you」Gumayusi。（圖片取自T1臉書）T1發文「Thank you」Gumayusi。（圖片取自T1臉書）

〔體育中心／綜合報導〕剛在2025年《英雄聯盟》世界賽決賽擊敗KT完成3連霸的LCK知名戰隊T1，今天突然發文宣布跟總冠軍賽MVP，陣中AD選手Gumayusi說再見。

T1發文道：「Gumayusi已經結束他在T1的時光，並將邁向新的挑戰。我們一起舉起的獎盃與他所建立的傳承，將永遠都會是我們戰隊歷史中驕傲的一部份，也會存在在粉絲心中。我們深深感謝他的奉獻、犧牲以及今年不可思議的表現。在他將要開啟下個篇章之際，我們會持續為他加油，並祝福他未來一切順利。」

Gumayusi在今年賽季於2連冠後曾被移除先發，並和另一位AD選手Smash進行輪換。Gumayus也是輿論時常針對的對象，曾被粉絲送花圈與開卡車，但他仍展現堅韌的精神力，在今年世界大賽繳出優異表現奪下FMVP。在世界大賽結束後，Gumayus坦承自己在今年接受許多次諮商。

Gumayusi的離去是T1在去年不與上路選手Zeus續約後的另一個震撼彈，去年「ZOFGK」完成二連霸，成為史上第一支能用相同陣容奪冠的隊伍，但T1選擇不續約Zeus，改簽Doran；T1今年完成《英雄聯盟》史上首見的三連霸，想不到T1卻再次不與冠軍功臣Gumayusi續約，雙方將分道揚鑣。

T1在宣布Gumayusi離去的消息後也發布影片，Gumayusi親自在影片中表示自己將要離隊，他說自己在加入職業後的目標從未改變，就是成為最好的選手。Gumayusi也提到自己在效力T1期間完成的三連霸與各種成就、締造的T1王朝，證明自己是世界上最好的AD。Gumayusi更坦言，要離開一個自己如此熟悉的地方相當困難。

（上稿時間：20：22，更新時間：20：44）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中