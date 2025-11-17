自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 其它

冬盟》王念好致勝打韓職 台灣海洋隊2連勝

2025/11/17 21:09

王念好。（資料照，記者王藝菘攝）王念好。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者龔乃玠／嘉義報導〕台灣海洋隊今晚被韓職聯隊四番捕手尹俊皓狙擊3分，一度遭扳平戰局，富邦大物新秀王念好在9局上敲出高飛犧牲打，率隊以5：4擊敗韓職聯隊，拿下亞洲冬季棒球聯盟2連勝。

台灣海洋隊首局就攻勢猛烈，田子杰擊出二壘安打開局，串聯林培緯、曾昱磬、高聖恩的3安，單局猛攻2分；4局下，韓職聯隊反攻，四番捕手尹俊皓夯出陽春砲，率隊追回1分。

6局上，曾昱磬、林威漢雙安出擊，九棒捕手吳柏萱敲出2分打點的二壘安打，將比分差拉大至3分。台灣海洋隊先發投手李欣穎3局無失分，邱立璿初登板膽識過人，雖然在4局下挨轟，但2局無四壞猛飆3K。

台灣隊先發李欣穎、邱立璿、潘奕誠聯手前7局2安打壓制韓職，鄭澔在8局下卻遇到亂流，二壘手曾昱磬先發生失誤，鄭澔被敲安又投四壞，2出局滿壘換上狀元郎韋宏亮救火，面對首打席就四壞送1分，隨後被尹俊皓敲2分打點的追平分安打，救援失敗。

9局上，林培緯、曾昱磬雙安出擊，1出局攻佔一二壘，高聖恩的三壘滾地球原本會形成雙殺，金湖鎭漏球都沒抓到，王念好在滿壘擊出高飛犧牲打，送回超前分。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中