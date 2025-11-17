冬盟》王念好致勝打韓職 台灣海洋隊2連勝

王念好。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者龔乃玠／嘉義報導〕台灣海洋隊今晚被韓職聯隊四番捕手尹俊皓狙擊3分，一度遭扳平戰局，富邦大物新秀王念好在9局上敲出高飛犧牲打，率隊以5：4擊敗韓職聯隊，拿下亞洲冬季棒球聯盟2連勝。

台灣海洋隊首局就攻勢猛烈，田子杰擊出二壘安打開局，串聯林培緯、曾昱磬、高聖恩的3安，單局猛攻2分；4局下，韓職聯隊反攻，四番捕手尹俊皓夯出陽春砲，率隊追回1分。

6局上，曾昱磬、林威漢雙安出擊，九棒捕手吳柏萱敲出2分打點的二壘安打，將比分差拉大至3分。台灣海洋隊先發投手李欣穎3局無失分，邱立璿初登板膽識過人，雖然在4局下挨轟，但2局無四壞猛飆3K。

台灣隊先發李欣穎、邱立璿、潘奕誠聯手前7局2安打壓制韓職，鄭澔在8局下卻遇到亂流，二壘手曾昱磬先發生失誤，鄭澔被敲安又投四壞，2出局滿壘換上狀元郎韋宏亮救火，面對首打席就四壞送1分，隨後被尹俊皓敲2分打點的追平分安打，救援失敗。

9局上，林培緯、曾昱磬雙安出擊，1出局攻佔一二壘，高聖恩的三壘滾地球原本會形成雙殺，金湖鎭漏球都沒抓到，王念好在滿壘擊出高飛犧牲打，送回超前分。

