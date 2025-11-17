自由電子報
嘉縣東石國中險勝北市興福 奪全國軟式棒球季軍

2025/11/17 21:37

東石國中在關鍵時刻守下勝利。（東石國中提供）東石國中在關鍵時刻守下勝利。（東石國中提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣東石國中是縣內重點培育棒球學校，地方長期支持，今天棒球隊在114學年度國中棒球運動聯賽軟式組全國賽季軍戰中，以堅強韌性與關鍵時刻發揮，5比4險勝台北市興福國中，奪下季軍。

比賽前3局雙方互有攻勢，4局上東石2出局後攻佔滿壘，由開路先鋒蔡佳全敲出深遠三壘安打攻下3分，興福4局下攻下1分，東石先發投手吳宜霖表現沉穩，前5局僅失1分。

6局下吳宜霖因保送退場，由蔡佳全接手，興福在2出局滿壘時擊出二壘安打，打回3分，東石在最後關鍵時刻頂住壓力，7局下化解對手攻勢，以1分差驚險收下勝利。

吳宜霖在本次比賽奪得投手獎，蕭汶程獲得打擊獎第三名；總教練鍾國忠對球員在關鍵戰役給予高度肯定，希望選手能將本次全國賽的經驗化為未來成長的養分。

校長林子欽到場加油，期盼未來持續發掘更多優秀棒球人才，為嘉義縣基層棒球再添亮眼成績，並感謝嘉義縣長翁章梁、縣府教育處長李美華、體健課科長黃宏鼎、立委蔡易餘、議長張明達、副議長陳怡岳、議員李國勝、姜梅紅、黃嫈珺、朴子市長吳品叡、市民代表會主席陳玉霞及黃基全代表、莊長源里長等地方人士支持；他也說，配天宮蔡承宗董事長、聯電集團洪嘉聰董事長、智原科技公司、迅捷投資公司也長期支持東石國中棒球發展，並感謝各國小教練在基層階段的栽培，讓優秀選手順利銜接到東石國中。

東石國中有堅強的投手戰力。（東石國中提供）東石國中有堅強的投手戰力。（東石國中提供）

嘉義縣東石國中在國中棒球運動聯賽軟式組全國賽奪得季軍。（東石國中提供）嘉義縣東石國中在國中棒球運動聯賽軟式組全國賽奪得季軍。（東石國中提供）

