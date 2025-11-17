冬盟》日籍教練說投球像徐若熙 台鋼19歲新星初亮相猛K韓職重砲

台灣海洋隊19歲投手邱立璿猛飆3K。（中職提供）

〔記者龔乃玠／嘉義報導〕台灣海洋隊年僅19歲的台鋼新星邱立璿，今在選秀後首度正式亮相大秀過人膽識，雖然被韓職聯隊四番尹俊皓砲轟，最終仍以2局3K的中繼成功完成職業初登板，最快球速145公里。

今年6月剛從平鎮高中畢業的邱立璿，加盟台鋼雄鷹後皆以訓練為主，尚未在二軍亮相，今在4局下中繼登板，一上場對三番強打李載原飆K，但對尹俊皓的第1顆直球就被強拉到左外野牆外，體驗到職業的震撼教育，但談到那一發全壘打，邱立璿第一反應卻是：「我很開心。」

原來，從平鎮高中當投手以來，邱立璿從未在正式比賽被敲出全壘打，第1次就發生在冬季聯盟，「那顆我丟太裡面了，難怪會被打，有點震撼到。沒關係，1分而已，我們還領先，不要掉分就好。」挨轟的邱立璿，連續解決5位打者，包括5局下的2K三上三下，總教練林振賢讚嘆：「他很有膽識。」

當初在選秀被看好有機會前2輪，最終在第3輪才被台鋼挑中，但他不氣餒，剛進職棒就為自己設定不少目標，第一個是極速要丟到155公里，第二個是追隨古林睿煬、徐若熙的腳步，「4、5年後，看能不能去日本和美國。」

台鋼二軍育成教練福永春吾點燃邱立璿旅外夢的火苗，在基地訓練看見他投球的感覺神似徐若熙，約定好未來要追隨平鎮學長的腳步。今天直球雖然投到145公里，邱立璿不太滿意，「我在高中最後一個比賽投到149公里，現在這個時期，我覺得應該要丟到148公里，甚至更快。我會繼續加強身體素質，看之後球速能不能再拉上來。」

林振賢也直言，邱立璿的變化球控得很準，如果球速再快一點，能增加變化球的效率，未來會是不可限量的投手。

古林睿煬、徐若熙都是邱立璿的偶像，但他笑說：「我心中的第一指名林維恩。」並解釋：「在場上的很多事情，像是配球等等，學長都會願意教我，我也會問他，他很願意聽我說，也很願意告訴我。」言談中充滿對這位天才左投的崇拜。

