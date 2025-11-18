MLB》大谷翔平211億延遲付款恐釀封館危機？美媒：道奇正改變生態

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕日本二刀流巨星大谷翔平在2023年加盟道奇，簽下一張破當時紀錄的10年7億美元合約，不過其中有高達6.8億美元（約新台幣211億）都是延遲付款，該合約的形式被認為可能間接影響2027年大聯盟封館。

大谷翔平的合約在當時寫下罕見壯舉，儘管先前有許多球員的合約都會採取延遲付款，但每年高達6800萬美元、10年6.8億美元的延遲付款，使得合約現值在薪資空間計算上每年只有4600萬美元，是史上延遲付款最高的合約。

《The Sporting News》的修斯（Andrew Hughes）撰文指出，大谷翔平合約中的延遲付款結構能避開加州高達13.3％的州稅，若他在結束道奇10年合約後搬至無州稅的州，就能完全不被課稅。此模式讓部分州政府感到憂心，也讓其他球團不得不重新審視薪資結構，相關討論可能會被放入下一次勞資協商中。

文章指出，封館若發生，有可能從2026年12月啟動，儘管大谷並非唯一使用延遲付款的球員，但道奇隊大量採用這個策略來壓低帳面薪資的作法，被認為正在改變聯盟生態，其他球隊因市場規模差異難以跟上，可能成為球團與球員工會爭論的焦點。

外界普遍認為，道奇總裁佛里德曼（Andrew Friedman）的操作模式已引起聯盟內部反彈，而大谷身為最具代表性的合約案例，被預期將在勞資談判中被視為標誌性議題。

