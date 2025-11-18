MLB》今年曾扛洋基先發輪值 「軟投」亞柏格1年7800萬約續留

亞柏格。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕今年一度成為洋基先發輪值成員的「軟投派」左投亞柏格（Ryan Yarbrough），根據《美聯社》報導，亞柏格將以1年250萬美元合約（約新台幣7856萬元），續留條紋軍。亞柏格這份合約待體檢通過後生效，還外帶25萬美元的激勵獎金。

亞柏格即將在12月31日滿34歲，他今年春訓先是以小聯盟約待在藍鳥，美國時間3月23日被釋出，隔天洋基以1年200萬美元網羅亞柏格。

亞柏格開季是擔任後援投手，他自5月3日起轉為先發角色，今年8場先發交出3勝1敗、防禦率3.83的成績。不過，亞柏格在6月22日因右腹斜肌拉傷，直到9月1日才歸隊。亞柏格最後沒有進入季後賽名單。

本季亞柏格出賽19場有8場先發，繳出3勝1敗、防禦率4.36，有1次救援成功，共投64局賞55次三振，被打擊率2成40，每局被上壘率（WHIP）為1.20。

亞柏格今年的四縫線速球最快為90.9英哩（約146.2公里）、平均為88.1英哩（約141.7公里），搭配偏側投的投球方式，運用卡特球、伸卡球、變速球、滑球等球種來解決對手。

生涯在大聯盟打滾8年的亞柏格，待過光芒、道奇、洋基、皇家、藍鳥，生涯合計215場出賽，當中有76場先發，累積56勝41敗、平均防禦率4.22。

