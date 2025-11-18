自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》今年曾扛洋基先發輪值 「軟投」亞柏格1年7800萬約續留

2025/11/18 07:56

亞柏格。（資料照，路透）亞柏格。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕今年一度成為洋基先發輪值成員的「軟投派」左投亞柏格（Ryan Yarbrough），根據《美聯社》報導，亞柏格將以1年250萬美元合約（約新台幣7856萬元），續留條紋軍。亞柏格這份合約待體檢通過後生效，還外帶25萬美元的激勵獎金。

亞柏格即將在12月31日滿34歲，他今年春訓先是以小聯盟約待在藍鳥，美國時間3月23日被釋出，隔天洋基以1年200萬美元網羅亞柏格。

亞柏格開季是擔任後援投手，他自5月3日起轉為先發角色，今年8場先發交出3勝1敗、防禦率3.83的成績。不過，亞柏格在6月22日因右腹斜肌拉傷，直到9月1日才歸隊。亞柏格最後沒有進入季後賽名單。

本季亞柏格出賽19場有8場先發，繳出3勝1敗、防禦率4.36，有1次救援成功，共投64局賞55次三振，被打擊率2成40，每局被上壘率（WHIP）為1.20。

亞柏格今年的四縫線速球最快為90.9英哩（約146.2公里）、平均為88.1英哩（約141.7公里），搭配偏側投的投球方式，運用卡特球、伸卡球、變速球、滑球等球種來解決對手。

生涯在大聯盟打滾8年的亞柏格，待過光芒、道奇、洋基、皇家、藍鳥，生涯合計215場出賽，當中有76場先發，累積56勝41敗、平均防禦率4.22。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中