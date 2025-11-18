自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》2026年名人堂候選名單 新增前國聯MVP布朗、南韓名將秋信守等12人

2025/11/18 08:49

漢默斯。（資料照，法新社）漢默斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕全美棒球記者協會（BBWAA）今天公布2026年名人堂候選名單，新增12位新人選在內、共有27人，包含四屆全明星左投漢默斯（Cole Hamels）、曾陷入禁藥問題的釀酒人前國聯MVP布朗（Ryan Braun）、大聯盟生涯287轟的道奇明星外野手坎普（Matt Kemp）、以及南韓名將秋信守等人。

2026年名人堂候選名單新增的12位人選，除了上述4位外，曾在2019年助國民隊摘冠的肯德瑞克（Howie Kendrick）、前大都會好手墨菲（Daniel Murphy）、前美聯塞揚強投波瑟羅（Rick Porcello）、生涯424轟的「英砲」英卡納西恩（Edwin Encarnacion）、前國民明星左投岡薩雷茲（Gio Gonzalez）、前皇家明星外野戈登（Alex Gordon）、前金鶯球星馬卡奇斯（Nick Markakis）、四屆球星潘斯（Hunter Pence）。

貝爾川。（資料照，法新社）貝爾川。（資料照，法新社）

美國名人堂由全美棒球記者協會投票，球員至少要有10年大聯盟資歷，退休5年後才有候選資格，且需達到得票率75%門檻。只要10年內的得票率未達75%，該名選手就會掉出名人堂票選名單。2026年名人堂票選結果將於明年1月20日（美國時間）公布。

生涯九度入選明星賽的「川哥」貝爾川（Carlos Beltrán），他在2025年名人堂票選，獲得70.3％的投票率，明年將是他第4次的名人堂票選；大聯盟生涯434轟的勇士名將A.瓊斯（Andruw Jones），今年曾拿到66.2％的投票率，明年將是他第9次的名人堂票選。

布朗。（資料照，美聯社）布朗。（資料照，美聯社）

其他的2026年名人堂入圍名單，包含有洋基「派帥」派提特（Andy Pettitte）、洋基傳奇名將「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）、紅襪名將曼尼‧拉米瑞茲（Manny Ramirez）、前洋基名將阿布瑞尤（Bobby Abreu）、前費城明星游擊手羅林斯（Jimmy Rollins）、前印地安人（現守護者）明星游擊維茲奎爾（Omar Vizquel）、紅襪「小巨人」佩卓亞（Dustin Pedroia），前白襪明星左投柏利（Mark Buehrle）、生涯累積437救援成功的「K-Rod」羅德里奎茲（Francisco Rodriguez）、大都會傳奇球星「美國隊長」萊特（David Wright）、雙城傳奇外野手杭特（Torii Hunter）、前費城球星阿特利（Chase Utley）、水手名投赫南德茲（Felix Hernandez）等人。

秋信守。（資料照，今日美國）秋信守。（資料照，今日美國）

其中，曼尼‧拉米瑞茲明天將是他最後一次的名人堂投票，若未達投票門檻，將失去名人堂候選資格。

2025年名人堂票選結果，由日本名將鈴木一朗、洋基名投沙巴西亞（CC Sabathia）、明星終結者華格納（Billy Wagner）入選。

2026年名人堂候選名單。（取自大聯盟官方社群媒體Ｘ）2026年名人堂候選名單。（取自大聯盟官方社群媒體Ｘ）

