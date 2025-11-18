MLB》水手球星奈勒續約總值9250萬美元 坦言「很興奮能留在這」

奈勒。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕現年28歲明星一壘手奈勒（Josh Naylor），昨日簽下為期5年的合約續留西雅圖水手，而今天根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）的消息，薪資總額將來到9250萬美元（約新台幣28.9億元）。

去年季後，響尾蛇透過交易延攬當時還在守護者的奈勒，今年在球隊93場出賽繳出OPS+123的成績，不過在季中球團再度將他交易給水手，留下54場出賽、OPS+138的出色表現，並跟隨球隊一路闖進美聯冠軍系列賽，與戰到最後一刻，可惜仍不敵藍鳥在殊死戰敗下陣來。

請繼續往下閱讀...

奈勒在球季結束後投入自由球員市場，但過沒多久，棒球營運總裁狄波托（Jerry Dipoto）就強調球團將優先考慮簽回奈勒，「我們得優先確保讓Josh能長期留在水手，Josh的聰明才智、比賽中的激情程度、韌性以及競爭力每天都展露無疑，他就是個純粹的贏家。」

總教練威爾森（Dan Wilson）在觀察奈勒來到水手之後，對他在場上或場下的表現有高度期待，「比賽中你就是需要這種激情與動力，我認為他渴望獲勝的心也無人能敵，這也是你希望球員們都必須具備的東西，而這也是他帶給我們球隊最重要的一部份。」

明年再次回到水手，也讓奈勒直言自己真的非常興奮，「當我來到這裡的那一刻起，球團裡的人都很歡迎我也幫助我許多。陣中的球員都接納了我，也立刻愛上我打球的方式，更別提這些不可思議的球迷們了，西雅圖擁有棒球界最棒的球迷，他們充滿活力、持續不斷的支持我們，我真的非常感謝他們。我等不及能和這些傢伙繼續打拚，幫助這座城市拿下一座冠軍金盃。」

奈勒今年例行賽留下147場比賽，打擊三圍.295/.353/.462，外帶20發全壘打、92分打點以及生涯新高的30次盜壘成功，OPS+128。

