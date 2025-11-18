自由電子報
體育 棒球 韓職

日韓交流賽》日本投手群挨4轟 OB直言長打能力輸南韓、點出課題

2025/11/18 09:35

日本隊監督井端弘和。（資料照，記者李惠洲攝）日本隊監督井端弘和。（資料照，記者李惠洲攝）

〔體育中心／綜合報導〕前天的日韓交流賽第2戰，日本隊遭南韓隊兩發全壘打逼和，雙方以7比7平手收場，南韓隊終止歷年對戰10連敗。前日職名將新井宏昌認為，這次日本隊在長打能力方面，確實輸給南韓隊。

日本隊在兩場的日韓交流賽，只有捕手岸田行倫擊出代打三分砲；而南韓隊在兩場合計有4轟，包含22歲新星安賢民連2場開轟，宋成文陽春砲，還有金周元在第2戰的9局追平轟。

日媒《Full-Count》報導，新井宏昌指出，南韓選手的力量很強，許多是全力揮棒的類型。日本隊投手群在這兩場比賽被敲4發全壘打，而且都是速球挨轟，「即使是球威很強的速球，只要投到進壘點太甜，就有一棒被轟出的危險；如果球威不足，即使丟到邊邊角角也會被扛出去。速球必須要小心投，我覺得決勝球還是盡量用變化球比較好。」

新井宏昌指出，日本隊在兩場日韓交流賽，只有岸田行倫開轟。面對南韓投手強力的投球，日本隊選手完全沒有出現強勁擊球扛出全壘打牆的情況，「因為這次沒有大聯盟選手參戰，我覺得在長打方面，確實是輸給南韓。」

日韓兩隊為了備戰明年經典賽，這次日韓交流賽中，採取投球時鐘、加大壘包等大聯盟新規則，用球也是大聯盟官方用球。日本隊投捕也首次用電子暗號發送器系統PitchCom。

新井宏昌認為，如何適應日職賽場尚未導入的投球時鐘和PitchCom，是日本隊的重要課題，「可能因為節奏不同，有幾位投手明顯無法像平常那樣投球。」

