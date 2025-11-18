經典賽》「台灣殺手」柳賢振有望進南韓隊？ 教頭一席話透露端倪

柳賢振。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕南韓隊結束日韓交流賽後，昨天返國。南韓隊總教練柳志炫受訪提到，需要找一些經驗豐富的老將。《韓聯社》推測，現年38歲的南韓名投柳賢振，有可能會參加2026年經典賽。

日韓交流賽首戰，南韓隊投手群全場出現11次四死球；到了第二戰，南韓隊投手群丟出12次保送，連兩場都浪費3比0的領先優勢。

南韓隊昨天搭機返國，柳志炫在金浦國際機場受訪表示，「當有新面孔加入，再加上一些參加過這兩場比賽的球員時，我們應該就能組成一支完整的隊伍了。透過這兩場比賽，我在這方面確立信心。」

這次南韓隊參加日韓交流賽，其投手群平均年齡約為22歲，像是26歲LG雙子左投孫周永、三星獅25歲右投元兌仁，都因賽季疲勞沒有參加這次賽事。

柳志炫認為，南韓隊年輕投手控球不穩定，主要是幾個因素；對於經典賽用球不熟悉、經典賽官方不是全面採用電子好球帶系統（ABS）、以及面對日本隊的壓力。

柳志炫指出，「即使在那樣的情況下，一些投手仍然發揮出最佳水準，如果他們能與老將們融合起來，我相信我們的投手陣容會更好。」

《韓聯社》指出，明年1月可能進入南韓國家隊訓練營的資深老將們中，包含目前效力韓華鷹的柳賢振。這位曾經旅美10年的明星左投，過去曾在2008年北京奧運幫助南韓隊摘得金牌。

柳志炫提到，他對自家野手群感到滿意，尤其是兩戰都開轟的22歲新星外野手安賢民，「賽前我們就覺得他非常適合擔任第二棒，他表現確實也很出色，憑藉這兩場比賽給他的信心，我相信他在WBC會有很棒的表現。」

柳賢振曾旅美10年，效力過道奇、藍鳥，他在2019年摘國聯防禦率王，大聯盟累積78勝、平均防禦率3.27。柳賢振今年在韓職韓華鷹先發26場，交出9勝7敗、防禦率3.23成績，共投139.1局賞122次三振，每局被上壘率為1.21。

此外，柳賢振多次代表南韓隊出征國際賽場，包含2007年亞錦賽、2009年經典賽、2010年廣州亞運等賽事，多次讓台灣隊吃到苦頭。

2026年經典賽，台灣隊與日本隊、南韓隊、澳洲隊、捷克隊同組，分組前兩名晉級複賽。

