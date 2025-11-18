自由電子報
NBA》開季低迷的灰熊傳傷兵！ 當家球星莫蘭特缺陣至少兩週

2025/11/18 10:46

莫蘭特。（資料照，路透）莫蘭特。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕曼菲斯灰熊球團今天宣布，陣中球星莫蘭特（Ja Morant）因右小腿拉傷將缺陣至少兩個星期。

莫蘭特在美國時間週六對上騎士的比賽傷到小腿，當天只留下將近6分鐘的出賽時間，2投2中外加罰球4投3中，拿下7分1籃板2助攻，還有1次失誤，今日球團提供了最新的醫療情況後，預計將在大約兩周之後重新評估傷勢。

灰熊一開季就有許多球員躺進傷兵名單內，其中包括右小腿嚴重拉傷的傑洛米（Ty Jerome）、左腳大拇指出現傷勢的小皮朋（Scotty Pippen Jr.）以及膝蓋動刀的克拉克（Brandon Clarke），不過在與騎士的比賽迎回了休賽季動手術復原的加拿大籍華裔中鋒周志豪（Zach Edey）。

莫蘭特目前累計12場的出賽，繳出場均17.9分、3.5籃板與7.6助攻的成績單，截至今天賽前，灰熊的戰績4勝10敗，排在西部第12名，整體近況並不出色。

由於目前球隊後衛的板凳深度不足，灰熊選擇與新秀馬沙克（Jahmai Mashack）簽下雙向合約，他是在6月選秀第59順位被火箭選進的球員，隨後被交易至灰熊，並效力於G聯盟曼菲斯疾行隊（Memphis Hustle），而他也是今年選秀最後1位被選進的球員。

