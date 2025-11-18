棒球》傳出赴中國CPB發展 林益全團隊：不排除任何可能性

林益全。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕中國棒球城市聯賽（CPB）訂明年1月開打，目前包括林益全在內的台灣球員將前往發展的傳聞甚囂塵上，對此林益全團隊今天回應，不排除任何可能性，目前仍在評估中。

新成立的中國棒球城市聯賽（Chinese Professional Baseball，CPB），宗旨在2028年實現中國棒球職業化的目標，初期預計有5隊參加，而日前因為爆出其中一支「上海兄弟」的隊名和隊徽都和台灣中信兄弟高度相似，引發台灣球迷強烈不滿，不過此消息已遭到亞洲棒球總會透過聲明稿澄清，指出參與聯賽的5支球隊中，並無外界謠傳的上海兄弟隊。

然而根據CPB規章，「每隊30名球員中，台港澳球員至少10人」，除了引發球迷討論，也已有不少台灣教練和球員躍躍欲試，如今更傳出今年季後遭統一獅釋出的40歲「神全」林益全及具大聯盟資歷的44歲投手曹錦輝，都在有意前往中國發展的名單中。林益全在中職生涯累計2013支安打和210發全壘打，但今年整季都未在獅隊一軍出賽，且目前其他5隊都無意爭取，因此據悉確實有意前往中國發展，且已有球隊接洽，但林益全團隊僅表示「不排除任何可能性，目前仍在評估中。」

