自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

棒球》傳出赴中國CPB發展 林益全團隊：不排除任何可能性

2025/11/18 10:37

林益全。（資料照，記者李惠洲攝）林益全。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕中國棒球城市聯賽（CPB）訂明年1月開打，目前包括林益全在內的台灣球員將前往發展的傳聞甚囂塵上，對此林益全團隊今天回應，不排除任何可能性，目前仍在評估中。

新成立的中國棒球城市聯賽（Chinese Professional Baseball，CPB），宗旨在2028年實現中國棒球職業化的目標，初期預計有5隊參加，而日前因為爆出其中一支「上海兄弟」的隊名和隊徽都和台灣中信兄弟高度相似，引發台灣球迷強烈不滿，不過此消息已遭到亞洲棒球總會透過聲明稿澄清，指出參與聯賽的5支球隊中，並無外界謠傳的上海兄弟隊。

然而根據CPB規章，「每隊30名球員中，台港澳球員至少10人」，除了引發球迷討論，也已有不少台灣教練和球員躍躍欲試，如今更傳出今年季後遭統一獅釋出的40歲「神全」林益全及具大聯盟資歷的44歲投手曹錦輝，都在有意前往中國發展的名單中。林益全在中職生涯累計2013支安打和210發全壘打，但今年整季都未在獅隊一軍出賽，且目前其他5隊都無意爭取，因此據悉確實有意前往中國發展，且已有球隊接洽，但林益全團隊僅表示「不排除任何可能性，目前仍在評估中。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中