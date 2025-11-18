NBA》本季首度參與湖人練球 「詹皇」直呼：我的肺像是新生兒

詹姆斯（左）。（資料照，美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕現年40歲的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）開季因右側坐骨神經痛，本季尚未亮相，今天首度參與5對5全場練習。詹姆斯即將回到賽場，但湖人隊總教練瑞迪克（JJ Redick）表示，湖人明天碰上爵士隊之戰，詹姆斯尚未確定能否出賽。

《ESPN》報導，今天是詹姆斯本季首度正式參與球隊練習，他因右側坐骨神經痛，缺席球隊季前訓練、熱身賽、以及例行賽前14場比賽。湖人隊目前以10勝4敗，暫居西部第四。

「我們整個復健過程，我們真的是一分鐘、一小時，一步一步地慢慢來。」詹姆斯說，「今天下午感覺如何，今晚感覺如何，明天早上醒來感覺如何。明天早上我們可能還會有投籃訓練，所以要看接下來24小時多的時間，看看身體的反應。」

這是詹姆斯自2023年夏天後，第二次遇到坐骨神經痛。詹姆斯坦言，「如果你從未遇到，人們卻拿它開玩笑，我祈禱你永遠不要遇到，這可不好受。」

「你早上醒來，希望當走下床的那刻不要感覺痛。晚上睡覺時，希望躺在床上時也不會感覺疼痛。所以，最近我的情況還不錯。」詹姆斯說明，「有很多鍛鍊方法、很多活動度的練習和其他方法，可以幫助改善，所以我一直保持正向心態。」

詹姆斯指出，要覺得完全康復，最後一步是恢復體能，「我的肺感覺像是新生兒一樣，這是最重要的事情。我得要讓自己的肺活量恢復到成年人的水準。我的聲音已經沙啞了，才回來練一天，又在大聲喊戰術、提醒隊友，聲音要重新找回來。今晚要喝很多茶、好好休息。」

