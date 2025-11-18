自由電子報
MLB》2連霸被狠酸「砸錢買冠軍」 道奇世界大賽無名英雄有話要說

2025/11/18 11:38

道奇達成2連霸，成為21世紀首支衛冕球隊。（資料照，路透）道奇達成2連霸，成為21世紀首支衛冕球隊。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇達成2連霸，成為21世紀首支衛冕球隊，先前NFL費城老鷹傳奇中鋒J.凱爾西（Jason Kelce）狠酸「花錢買冠軍」，對此道奇25歲右投克萊茵（Will Klein）抨擊這個說法。

J.凱爾西先前直呼，道奇這座世界大賽冠軍是買來的，「最花錢的球隊贏得世界大賽，大家早就知道他們會贏球，這有什麼好興奮的？棒球別想獲得我的認可，這就是為何棒球爛透的原因。」

對於「花錢買冠軍」的酸言酸語，克萊茵在播客節目上做出回應，「對那些不在休息室的人來說，看起來確實很簡單，但這些人看不到的是，我們每一個人到底投入了多少努力。」

「當然，球隊花大錢簽下的球員都很有天賦，但我們之所以能贏，還有很多因素。」克萊茵強調光靠錢無法換來冠軍，「就拿世界大賽來說，帕赫斯（Andy Pages）的精彩守備、羅哈斯（Miguel Rojas）的全壘打都功不可沒。投手方面，我、亨利奎茲（Edgardo Henriquez）、斯漢（Emmet Sheehan）、羅布列斯基（Justin Wrobleski）都完成了各自的任務。」

克萊茵直呼：「所以光有錢是贏不了的，如果只靠砸錢就能搞定，那贏球就會簡單多了，但要知道，2連霸在棒球界已經非常久沒出現了。」

克萊茵在今年世界大賽G3的史詩18局大戰中，繳出後援4局無失分驚奇表現，燃燒小宇宙拯救球隊，獲得總教練羅伯斯（Dave Roberts）盛讚「無名英雄」。

