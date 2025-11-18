NBA》馬克西技壓締造里程碑的哈登 決勝節率七六人逆轉快艇

馬克西與哈登。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日在主場迎戰快艇的七六人，靠著馬克西（Tyrese Maxey）砍39分，並在第4節幫助球隊逆轉超前，最終以110：108獲勝，送給連兩天出賽的快艇近9場第8敗，也讓今天寫下里程碑的「大鬍子」哈登（James Harden）無法用勝利來慶祝。

快艇本場比賽大多佔據領先地位，並兩度將分差拉開到13分，但末節七六人在馬克西的帶領下，打出14：3的猛烈攻勢硬是翻轉戰局，然而哈登在比賽進入讀秒階段時，搶下最後的兩波球權，皆在外線出手但都沒能進球，快艇錯失能贏得勝利的機會。

七六人今天有4人得分上雙，除了馬克西外，葛林姆斯（Quentin Grimes）挹注19分緊隨其後，頂替陣中球星恩比德（Joel Embiid）出賽的卓蒙德（Andre Drummond）貢獻14分18籃板，大物新秀艾奇康（VJ Edgecombe）也有14分入袋，此外終於迎來本季初登場的喬治（Paul George）拿下9分7籃板。

快艇部分，賽前累計生涯27999分的哈登，在首節靠著上籃得分，成功達陣生涯28000分，成為NBA史上第11位締造此里程碑的選手，而他今天總共灌進28分，但可惜無法幫助球隊奪勝。

快艇除了因傷連續缺陣恩比德與雷納德（Kawhi Leonard）外，昨天對上塞爾提克還傷了瓊斯（Derrick Jones Jr.），根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的消息指出，瓊斯最終診斷為右膝內側副韌帶扭傷，需要缺席6周後再進行評估。

