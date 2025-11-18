NBA》「字母哥」傷退 米契爾砍37分率領騎士賞公鹿近4戰3敗

亞德托昆波。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天在第二節左腹股溝拉傷退場，公鹿最後以106比118敗給騎士，公鹿吞下近4戰第3敗，目前以8勝7敗排東部第8。

公鹿首節一度以30比16領先，騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell）這時跳出連拿8分，首節打完公鹿以33比26領先。第二節剩下3分03秒時，亞德托昆波退場並走進休息室，公鹿隊宣布亞德托昆波左腹股溝拉傷，此戰不會回歸。

第三節剩下23.6秒時，雙方一度戰成88平，騎士隊在第三節末段和第四節初打出一波12比3攻勢，末節最多領先到14分。騎士最後贏球收下2連勝，目前以10勝5敗居東部第二。

公鹿全隊6人得分上雙，亞德托昆波因受傷只打13分鐘，留下14分5籃板表現。公鹿後衛羅林斯（Ryan Rollins）拿22分是全隊最高，中鋒透納（Myles Turner）15分7籃板。

騎士同樣也是6人得分上雙，米契爾砍下全場最高的37分，另貢獻7次助攻、5籃板。麥瑞爾（Sam Merrill）20分為全隊次高。莫布里（Evan Mobley）14分、6籃板、6助攻。

騎士一哥米契爾。（美聯社）

