體育 籃球 NBA

NBA》單節灌進49分寫隊史紀錄 雷霆輕取鵜鶘收6連勝

2025/11/18 12:59

霍姆格倫今天砍下26分，為全場最高。（美聯社）霍姆格倫今天砍下26分，為全場最高。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天作客鵜鶘主場的雷霆，開賽就發揮猛烈攻勢，尤其在第1節灌進49分奠定勝利基礎，最終以126：109輕取鵜鶘收下6連勝，開季15場比賽只吞1敗。

雷霆在開賽不到3分鐘就拿下10分的領先，一路到比賽開始後的8分鐘，就將分差拉開至20分，團隊在首節狂飆49分寫下隊史單節得分紀錄，反觀鵜鶘在前6分鐘就發生6次失誤，持續奉送分數給對手，甚至到了第3節，雷霆一度還將領先分差擴大到30分，讓鵜鶘整場比賽看不到雷霆的車尾燈。

雷霆今日得分最高的是攻下26分的霍姆格倫（Chet Holmgren），並外帶9籃板，吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）得23分緊隨其後，多特（Luguentz Dort）17分進帳，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）挹注16分。

鵜鶘部分，菜鳥費爾斯（Jeremiah Fears）攻得本季新高的24分，墨菲（Trey Murphy III）進帳18分次之，同樣也是新秀的皮維（Micah Peavy）16分入袋，也寫下本季新高。

費爾斯。（美聯社）費爾斯。（美聯社）

