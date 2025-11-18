MLB》大聯盟零經驗 國民新任教頭透露喜迎愛女當天獲主帥邀約

布特拉成為國民隊新任教頭。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕華盛頓國民季後聘請年僅33歲的布特拉（Blake Butera），擔任球隊新教頭，成為自1972年雙城總教練奎利西（Frank Quilici）以來最年輕的總教練。布特拉今天帶著一家人出席記者會，他透露，「我是在（女兒）出生前接到這份工作，之後才簽約的。所以，首先要當爸爸。」

布特拉是在美國時間10月30日收到國民隊教頭邀約，當時他與愛妻卡羅琳（Caroline）正在等待愛女Blair出生。

「我太太是第一次經歷生產...那是一個漫長的過程，而她居然躺在醫院床上，還和我討論這份工作機會。我當時就說，『先專心在Blair身上，好嗎？』」布特拉回憶道。

「我真的無法用言語來形容。」布特拉說，「我們一直討論要不要帶Blair參加記者會。我的意思是，她才兩週大，免疫系統還很弱，但我妻子堅持要來。太太說，『她必須來、必須要在場。』光是我妻子的父母親開車送她來這裡、又送回去，就是為了讓她能出現在這。她長大後一定什麼都不記得，但至少我們會有照片，將來可以拿給她看。」

布特拉生涯從未有大聯盟經歷，他在2018年、當時以年僅25歲，就接下光芒小聯盟1A教頭。布特拉在2023年擔任過光芒隊球員發展總監，之後轉戰國民隊。

「我們希望找到一位人格特質和價值觀，和我們一致，而且其過往經歷能符合我們球隊目標的人。」國民隊新任棒球事務總裁托博尼（Paul Toboni）說，「我非常相信比賽是要靠人們贏球，而Blake的性格，能與棒球圈的各階層人士的能力，無人能出其右。」

布特拉提到，由於名人堂捕手皮耶薩（Mike Piazza）的推薦，吸引托博尼的注意。《ESPN》指出，2023年經典賽期間，皮耶薩執掌義大利隊兵符時，當時布特拉是首席教練。

國民隊今年例行賽交出66勝96敗成績，排國家聯盟倒數第二差，僅優於單季吞119敗的洛磯。

