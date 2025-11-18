自由電子報
體育 棒球 日職

日職》想網羅台灣主砲林安可的西武獅 先掰了領1.6億約的洋砲

2025/11/18 13:47

林安可。（資料照，記者林正堃攝）林安可。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕日職西武獅今天宣布，不續留27歲的委內瑞拉籍洋砲塞德諾（Leandro Cedeno）。

塞德諾去年效力歐力士猛牛期間，交出15轟、37分打點、打擊率2成60成績，整體攻擊指數（OPS）為0.758。塞德諾去年季後以1年1.6億日圓合約加盟西武獅。

未料塞德諾今年賽季直到8月份，只擊出2發全壘打，9月份手感升溫交出單月5轟表現。塞德諾整季出賽74場，交出7轟、26分打點，打擊率2成28，OPS為0.637。

塞德諾是在2022年季後以育成合約加盟歐力士，旅日3年累積一軍31轟、平均打擊率2成46。

中職統一獅強打林安可今年季後行使旅外自由球員權利，昨確定由西武獅取得合約交涉權，雙方談約若無意外將朝「2+1」年合約方向進行。

西武另一位洋砲是28歲好手奈文（Tyler Nevin），本季旅日首年交出21轟、63分打點，打擊率2成77，整體攻擊指數（OPS）為0.794。奈文也榮獲太平洋聯盟一壘金手套；此外，奈文季中就獲得球隊2年合約。

塞德諾。（取自西武獅官方臉書）塞德諾。（取自西武獅官方臉書）

