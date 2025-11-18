NBA》小丑太扯！約基奇「36-18-13」超級大三元 超越上古神獸寫神紀錄

約基奇。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕金塊MVP中鋒「小丑」約基奇（Nikola Jokic）今天繳出36分、18籃板、13助攻超級大三元，締造史詩紀錄，可惜球隊以127：130不敵公牛，中斷7連勝，紀錄之夜留憾。

約基奇出賽38分38秒，全場27投13中有1顆三分球，外加罰進9分，猛轟36分、18籃板、13助攻鬼神表現。根據NBA官方推特指出，約基奇生涯單場「30分、15籃板、10助攻」的場次超越上古神獸張伯倫（Wilt Chamberlain），躍居史上第2多，僅次羅伯森（Oscar Robertson）。

此外《NBA.com/Stats》表示，這是約基奇生涯第48度拿下30分大三元，追平東契奇（Luka Doncic）、魏斯布魯克（Russell Westbrook），並列史上第2多，落後羅伯森的106次。

金塊二當家穆雷（Jamal Murray）此戰投進5顆三分球砍下34分，戈登（Aaron Gordon）也有24分好表現，可惜球隊在激烈拉鋸戰中落敗，無緣延續連勝場次。

公牛6人得分上雙，吉迪（Josh Giddey）21分、14籃板，多桑姆（Ayo Dosunmu）同樣貢獻21分。

