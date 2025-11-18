自由電子報
關懷盃》第32屆移師花蓮 「Kulumaha」11/28號召選手回家

2025/11/18 14:10

理事長王勝偉。（記者林宥辰攝）理事長王勝偉。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕台灣原住民族棒球發展協會長期耕耘基層，一年一度的關懷盃棒球邀請賽，今年邁入第32屆，是台灣歷史最悠久的學生棒球賽事。今年11月28日至12月1日，關懷盃前往花蓮，喊出布農族語「Kulumaha（回家吧）」，號召大家一起回家鄉共襄盛舉。

今年關懷盃除了職棒選手與基層交流，原棒協順應時代潮流，將運科教室帶到原鄉，邀請專業講師向基層選手介紹數據科學。另外，9月底馬太鞍溪堰塞湖溢流災害，關懷盃為表公益責任，原棒協將前進光復國中現場，呼籲社會大眾對災後重建保持關心。

本屆參賽隊伍總共62支，分為少棒硬式組16隊、少棒軟式組25隊和青少棒21隊，其中包含了連續32年參賽未間斷的宜蘭三星國小和花蓮太巴塱國小，另外，關懷盃近年也跨海邀請日本隊伍前來切磋，已經連續2年帶走軟式少棒組冠軍的沖繩代表，今年再派出新陣容，將3連霸任務交棒給浦添tigers。

關懷盃每年都會邀請優秀的原住民運動員，跨界擔任關懷大使，展現原民之間的團結精神，本屆將由女籃國手劉希曄擔當，來自臺中和平的她，泰雅族族名為「蘇邁」，高中開始離鄉征戰，在HBL和UBA都留下冠軍傳奇，出色的進籃能力不只曾當選WSBL得分后，更進一步拿到旅外通行券，前進中國和馬來西亞聯賽效力。

另外今年關懷盃記者會更特別安排開場表演嘉賓，由10歲霹靂舞神童Bboy NANA帶來精彩歌舞，這位世界冠軍不只在國際舞台戰功彪炳，演出資歷更是豐富，國慶大會和外國電視秀都能看到他的高超舞姿。

原棒協理事長、富邦悍將內野手王勝偉在中職征戰18年，在球場上始終充滿熱情，他內心所願，是原住民棒球也能一樣活力長存，所以致力於為下一代打造良好環境，曾經參加過關懷盃的他，要把當初前輩們給予的言語和行動支持，轉交傳承給基層幼苗。

從首屆開始，關懷盃往返臺東、花蓮超過30載，讓東部的小球員可以就近參賽，現在享譽盛名的中職、旅外球星，有不少人都曾以稚氣的臉龐，在關懷盃舞台亮相過，這些流著原住民血液的選手在功成名就之後，透過原棒協回饋家鄉基層棒球，並投入關懷盃指導後進，這是他們在休賽季最具意義的任務，大家不分球隊、族別齊聚一堂。

台灣原住民族棒球發展協會長期耕耘基層，一年一度的關懷盃棒球邀請賽，今年邁入第32屆。（記者林宥辰攝）台灣原住民族棒球發展協會長期耕耘基層，一年一度的關懷盃棒球邀請賽，今年邁入第32屆。（記者林宥辰攝）

