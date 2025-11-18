MLB》踩過紅線...大谷翔平不再向這隊致意！ 美媒直言：他心裡很清楚

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇作家哈里斯（Blake Harris）今在社群貼出一段《ESPN LA》的節目影片，內容是播報道奇賽事的主播尼爾森（Stephen Nelson）等人在討論，教士踩過紅線，讓大谷翔平不再向他們致意。

該節目放上對比影片表示：「不知道你們是否注意過，大谷翔平無論面對哪一支球隊，都會在首打席前，朝對方休息區摸一下頭盔致意。但唯獨對一支球隊、一位總教練，他不再做這件事了，那就是教士。」

節目提到美國時間6月19日道奇與教士之戰，大谷在9下疑似遭教士故意觸身球，被蘇雷亞斯（Robert Suarez）的99.8英哩速球砸中後背，「當下大谷面對怒火中燒的隊友，不斷比手勢要大家冷靜，甚至之後在全明星賽還對蘇雷亞斯露出微笑，以非常有風度的方式處理此事。」

節目表示：「但在那個系列賽之後，他就不再向他們打招呼了，大谷認為尊重是互相的，一旦那條界線被跨越，他心裡很清楚。」

節目直言：「雖然大谷從未談過這件事，今後也不會開口，但我認為，他不再做那個打招呼的動作，本身就說明了一切。」

Shohei Ohtani doesn't tip his helmet towards the Padres dugout anymore



"There is only one team and one manager he stopped doing that for.



We talk about manners & respect. I think his understanding is respect is a two-way street. Once you cross that line, he is aware of it." pic.twitter.com/YE4P9n9a8V — Blake Harris （@BlakeHHarris） November 17, 2025

