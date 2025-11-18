MLB》不看好「宇宙道奇」達成三連霸偉業 前白襪球星給出分析

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今年在世界大賽擊敗藍鳥，讓道奇成為21世紀第一支連霸球隊，明年賽季將力拚三連霸偉業。不過，前白襪明星捕手皮辛斯基（A.J. Pierzynski）近日在美國棒球節目「Foul Territory」中直言，不看好道奇能在明年賽季奪冠。

被問到道奇是否有機會再冠軍，皮辛斯基在節目中表示，「我認為他們不會，我覺得他們的先發投手群會受到傷勢困擾，他們必須找一些牛棚投手補強，他們野手群又老了一歲，我不認為他們能達成三連霸。」

皮辛斯基指出，「他們（道奇）也許不應該達成二連霸，藍鳥隊其實有機會打倒他們。但藍鳥犯了一些關鍵失誤，而那些通常不會是道奇隊會犯的。我認為隨著又一年、又一次漫長的季後賽...我當然認為他們會進季後賽，但我覺得有人會找到辦法擊敗他們。」

到了明年賽季，道奇主力野手群，包含明星一壘手佛里曼（Freddie Freeman）將滿37歲，三壘手馬恩西（Max Muncy）要滿36歲，「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）和貝茲（Mookie Betts）要滿34歲，日本巨星大谷翔平將滿32歲，明星捕手史密斯（Will Smith）和金手套工具人艾德曼（Tommy Edman）也要滿31歲。此外，道奇主力野手們近年也受到傷勢困擾。

