體育 棒球 MLB

MLB》山本由伸爆紅金句怎麼來的？園田芳大澄清：不是我翻的！

2025/11/18 15:12

山本由伸。（資料照，美聯社）山本由伸。（資料照，美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕道奇日籍投手山本由伸在今年世界大賽投出神級表現，「Losing is not an option」（輸球不是選項）更成為他的超狂金句，只是日媒《中日體育》今天報導，其實這句英文並非由山本翻譯園田芳大所翻出，而是出自道奇社群媒體之手，讓球迷了解這句金句到底是如何誕生的。

山本在今年季後賽累計出賽6場（5場先發），拿下5勝1敗、防禦率1.45成績，除了包括兩場完投勝，最讓人稱道的是他在世界大賽第6戰背水一戰以96球演出6局好投，第7戰再「中0日」後援2.2局奪勝，在世界大賽就包辦3勝獲選MVP。山本在二連霸封王遊行回到球場慶功時，還第一次親口用英文說出個人金句「Losing is not an option」，更讓全場球迷嗨到瘋掉。

這句話的起源是山本在13日出席聯盟冠軍賽第2戰的賽前記者會，他當時用日文說出：「何として負けるわけにはいかない。（無論如何都不能輸）」只是當時身旁的翻譯園田芳大並沒有將這句話翻成「Losing is not an option」，他在接受日媒訪問時回憶說，「我沒有這樣翻。」

那麼，「金句」是怎麼來的呢？答案是道奇球團的官方社群媒體，在X平台上發布一段山本在14日比賽前抵達球場、走進休息室的影片，並把前一日記者會的音檔剪進去，再把「何として負けるわけにはいかない」意譯成英文的「Losing is not an option」，並寫在貼文中，也成為這句名言的由來。

結果美媒就把這句話當做山本的原話，甚至在道奇總教練羅伯斯出席記者會時，記者一開頭還以「山本都這麼說了」發問，而後來印上這句話的T恤在世界大賽期間於球隊內部發放，包括陣中赫南德茲等球員也都穿上，更像是凝聚全隊士氣的口號，如今「輸球不是選項」儼然成為山本的具象化代名詞。

