體育 競技運動 高球

高球》未來之星冬季錦標賽首輪 田佾弘暫居男子組榜首、劉依依女子組第1

2025/11/18 15:28

第一回合男子組田佾弘75桿暫列第一。（全國花園鄉村俱樂部提供）第一回合男子組田佾弘75桿暫列第一。（全國花園鄉村俱樂部提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025未來之星系列賽冬季錦標賽，於今在苗栗全國花園鄉村俱樂部舉行第一回合賽事。在強風吹襲下，全場沒有任何選手繳出紅字成績。男子組田佾弘以75桿暫居領先，尤泓諭78桿第二，朱啟軒與鄭新洋同以80桿並列第三。女子組劉依依一枝獨秀，以全場最低的74桿獨占鰲頭，田承昀與鄭愷歆同以82桿並居次席，鄭以心84桿暫列第四。

強烈東北季風襲台，讓苗栗掛起了橘色燈號的強風警報。全國球場一整日都颳起了八九級以上的陣風，吹的與賽選手們暈頭轉向，也把原本速度就不錯的果嶺吹的更加快速硬實。誰能夠有效抗風，減少失誤，就有機會攀上領先榜。在男子組領先的田佾弘就抱持著這樣的策略，雖然全場沒有任何博蒂進帳，但僅僅吞下三個柏忌，以75桿領先群雄。

田佾弘表示，今天的開球很穩定，刻意把球壓低，避免被風影響，也多半能成功地把球送上球道。雖然鐵桿狀況不是很OK，GIR上果嶺率不到五成，但今天切桿的手感很棒，多半能一切一推救平標準桿。比較不應該的是第8洞發生三推失誤，第5洞打短下沙，都吞下柏忌。

「明天還是一樣順順來，開球低低去，上球道優先，做好該做的事情。」田佾弘說道。他目前就讀台中忠明高中一年級，也是全國球場的培訓選手，未來希望能夠赴美就讀大學。

另一位全國球場培訓選手尤泓諭，前九洞四柏忌40桿，後九洞一鳥一柏忌一雙柏忌38桿，以78桿暫居第二。他表示今天的開球很歪，大概只上了六七個球道，而開球不好也影響了上果嶺率，所以成績不盡理想。唯一的亮點是par 4第10洞，開完球後剩60碼，第二桿打到旗竿旁不到一步，輕鬆抓鳥。最不應該的則是par 3第11洞，開球沒打好進果嶺右前方沙坑，沙坑球也沒處理好留下約45呎長推，又三推失誤吞下雙柏忌。

「今天的風很大，在算距離上比較有挑戰性，有時候甚至左右得加減30碼。」尤泓諭說。「等一下好好補充睡眠，明天盡量提升上球道率。只要上球道率高，我的成績通常不會太差。還有兩天，慢慢追！」

在全國球場培訓多年的劉依依，今天一鳥一柏忌一雙柏忌74桿，在女子組取得多達八桿的領先優勢，在強風中的表現異常穩健。從第10洞出發的她前九僅在par 3第14洞三推吞下柏忌，轉場後在第1洞因為開球失誤加上三推苦吞雙柏忌，但接著在par 3第5洞下坡長推進洞抓鳥，然後一路打平標準桿直到結束。

目前就讀新豐國中三年級的劉依依認為自己今天開球挺差的，都有點打厚，也僅成功上了10個果嶺；但切推給力，大多數都有救起來。她坦言在這樣的強風中得耐住性子一桿一桿穩穩打，攻果嶺有時會打punch壓低球路，推桿時有時遇到突如其來的大風還得退下來，再重新設定。

另一位全國培訓選手田承昀，今天開低走高，前九43桿，後九39桿，以82桿暫並列第二。她表示剛下場身體還沒熱開，對於風向的判斷也沒抓準，所以只成功上了兩個果嶺。後九洞有太陽，比較能根據樹葉的擺動來抓對風向，所以攻果嶺那一桿比較準，推桿也比較積極，打得比較好。雖然暫居第二，但落後的桿數不少，所以「明天就是照今天後九的節奏打，好好打自己的球，不會去看成績。」

今年秋季賽冠軍鄭愷歆，首輪也是82桿並列第二。她的前後九洞桿數剛好和田承昀相反，前九39桿，後九43桿。她表示前九洞表現還行，但後九洞超爛。「今天打到後面風超大，連切球或推桿時桿頭與球都在晃，後九洞竟然花了20推。」鄭愷歆說道。「明天攻果嶺那一桿對於風的影響得抓得更準一點，今天有時候都抓太少，所以上果嶺率較低，希望明天能高一些。」

第二回合賽事同樣採第1洞與第10洞雙邊開球。賽事期間都開放家長下場觀賽，但請先到櫃台登記領取觀賽證，並遵守大會規定。

第一回合女子組劉依依74桿暫列第一。（全國花園鄉村俱樂部提供）第一回合女子組劉依依74桿暫列第一。（全國花園鄉村俱樂部提供）

