冬盟》宮國六局無失分、陽柏翔勝打 日職聯隊奪首勝

日職聯隊陽柏翔敲出1分打點。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕日職聯隊宮國凌空先發6局無失分，台灣選手陽柏翔打下勝利打點，3:0擊敗台灣海洋。日職聯隊贏得今年冬盟首勝，終止開幕2連敗。

20歲的歐力士隊育成選手宮國凌空獲選單場MVP，只被擊出出4支短程的一壘打，投出5次三振、2次四壞球，和各投1局的井上剣也、権田琉成、廣澤優合力投出完封。

日職聯隊監督金城龍彥表示，宮國今天表現非常好，直球的球速和轉速都有投出來，雖然被上壘有點多，但是壘上有人時也能用變化球來化解危機，期待他持續有這的表現，繼續幫助球隊贏球。

日職聯隊第1局就發動攻勢，宇都宮葵星擊出三壘打，陽柏翔高飛犧牲打先得點，並造成外野手接球失誤，2出局後山中稜真安打再下一城，取得2:0領先。

第6局日職聯隊青野拓海、山中稜真和相澤白處連續安打追加1分。山中稜真演出3安猛打賞，相澤白虎和宇都宮葵星各有2安。

台灣海洋第9局出現最好的得分機會，田子杰代打敲安，日職聯隊連續投出四壞球和觸身球形成滿壘，可惜王念好代打遭到再見三振，台灣山林終止2連勝。

日職聯隊先發投手宮國凌空。（記者李惠洲攝）

台灣海洋先發投手王柏傑。（記者李惠洲攝）

日職聯隊3：0擊敗台灣海洋隊。（記者李惠洲攝）

台灣海洋隊不敵日職聯隊輸球。（記者李惠洲攝）

