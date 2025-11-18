MLB》史上最偉大球員！大谷展鬼神二刀流 美媒：榮幸見證巔峰時刻

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平生涯4度以全票勇奪年度MVP、連續3年獲獎，生涯4座高居史上第二多。《FOX Sports》分析師B.韋蘭德（Ben Verlander）上節目時表示，已經沒有任何詞句可以形容大谷翔平了。

身為大谷翔平鐵粉的B.韋蘭德，近日在大聯盟網路電視台節目《Hot Stove》談到有關大谷勇奪本屆國聯年度MVP時表示，自己已經沒有詞句可以形容大谷翔平了，這些年已經說過太多關於讚美他的話，而且這也已經成為代表作，所以未來自己還會繼續說下去，在大谷退役之前，自己會一直說下去。

請繼續往下閱讀...

B.韋蘭德說道：「我最想強調的一件事是，50年後當我回顧過去，我一定會說，我能親眼見證並報導大谷翔平的全盛時期，真的非常感謝。大家也應該有同樣的感受。你必須感謝自己此刻所見證的一切，他是史上最偉大的運動員、史上最偉大的球員，而我們正親眼目睹他的巔峰。如果這樣都不能讓你熱血沸騰，那還有什麼能讓你興奮？」

B.韋蘭德的哥哥是大名鼎鼎的三屆賽揚巨投韋蘭德（Justin Verlander），被問及哥哥對於大谷的看法，他表示，哥哥曾說大谷的訓練計劃瘋狂到不合理，哥哥他真的很誇張，每隔5、6天登板一次，但沒投球的日子，他也忙得要命，去牛棚練投、身體恢復、資料研究、訓練等等，每一天都很滿。但大谷完全沒有「休息日」這種東西，投完球後，隔天還得上打擊區。所以哥哥跟其他選手常常問：「大谷到底是怎麼安排和準備他的所有訓練？」

B.韋蘭德認為，哥哥是全職投手，做的就是全職投手該做的事，但大谷不只做全職投手的工作，還要站上打擊區，單季最多能敲出55轟，還能跑出50盜，這簡直瘋狂到不合理，這正是所有人覺得大谷最不可思議的地方，他是純粹的、天生的超級運動員。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法