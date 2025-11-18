TPBL》攻城獅3連勝關鍵！德魯效率值稱霸聯盟 勇奪單週MVP

德魯奪下TPBL 第6週單週最有價值球員。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕新竹御嵿攻城獅洋將德魯（Drew Pember）憑藉在TPBL例行賽第6週主場2連勝中的頂級表現，榮獲單週最有價值球員（MVP）。德魯以場均22.5分、15籃板、2.5抄截、1.5助攻，以及高達34.5的效率值，展現了攻防無可取代的統治力，率領攻城獅捍衛主場，奪得2連勝的佳績。

上週末攻城獅的兩場主場賽事中，德魯的數據輸出極為穩定且高效。11月15日攻城獅以102：85輕取特攻，拿下主場開幕戰首勝，尤其德魯火力全開，攻下27分、14籃板，為球隊奠定勝基。隔日與高雄全家海神交手，攻城獅在第4節上演超級大逆轉，以97：89力克海神，收下主場2連勝，其中德魯在末節連續得分，是帶動逆轉高潮的關鍵人物。

德魯獲選MVP後，首先展現了謙虛與對團隊的重視：「我們很高興能在主場球迷面前拿下這兩場勝利，但仍然有很多地方可以改進，也一定會繼續努力調整。這一切都是不斷學習的過程。」德魯也感謝團隊從上到下每一個人都為這個週末的勝利做出了貢獻：「我很感激能成為其中的一份子。主場球迷真的非常棒，比我原本想像的還要更熱情，感覺就像場上多了一位第六人。我們一定會持續進步，盡力帶給球迷更多勝利。」

德魯此次獲得週MVP的肯定，不僅是對他個人優異表現的認可，也象徵著攻城獅整體的戰力與磨合度正穩步提升，攻城獅目前已收下近期3連勝，士氣高昂，接下來的賽事表現值得期待。

