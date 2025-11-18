中職》被賦予從小沒當過的「紅綠燈」艱難任務 高國慶擔心無法勝任

高國慶。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕統一獅隊昨天宣告教練團異動，原本又提辭呈的總教練林岳平再次被慰留，但麾下教練團有所異動，高志綱轉往一、二軍統籌教練，而原本在二軍擔任首席教練的高國慶，轉往一軍的三壘指導教練一職。

今天被問及教練團異動，高國慶坦言：「我真的從小到大都沒擔任過這個位置，頂多就是世壯運，但那是玩的不算。在二軍若失敗那還可以，但一軍是要輸贏的，一整年下來萬一就因為我的錯誤判斷，差一場或半場能進季後賽，那我真的會很自責。」

高國慶透露，大約兩週前，總教練林岳平就告知他這項新任務，而理由是希望原擔任此職務的守備教練周廣勝，能夠在休息室綜觀全局。

高國慶坦言：「總教練跟我說的時候，我只跟他說要確定，但也是凹不過他和球團。可能球團真的信任我，但如果真的無法勝任，可能還是要考慮，畢竟短時間之內要去做跑壘指導，一軍雖不是國際賽，但萬一整季就差那一場，我覺得我承擔不起。」

高國慶坦言，球隊一、二軍加起來，教練團人數多到能組一隊，很感謝公司一直以來的照顧，公司一直以來像大家庭一般，都沒有什麼變。只是對於新任務，高國慶自認還有很多要學，他苦笑說：「我承認，我選手時代也很常看錯暗號。打擊的時候多半不會有太多暗號，但在壘上時就常看錯。」

